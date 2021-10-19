Семак: «Ювентус» – машина по достижению результата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Ювентус» – это машина по достижению нужного результата. Команда внимательно играет в обороне, здорово контратакует. Выглядит очень и очень хорошо с точки зрения результата и игры.

После двух неудачных матчей чувствуем себя нормально. Главное, где мы окажемся в конце турнира. У «Ювентуса» хорошее положение в группе. Им не так много надо набрать, чтобы выйти в плей-офф.

Для нас же этот матч будет очень важным с точки зрения наших перспектив выйти в следующий этап», – сказал Семак.

«Зенит» примет «Ювентус» в среду в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Семак: «Все кроме Оздоева готовы сыграть с «Ювентусом»