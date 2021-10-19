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    Семак: «Ювентус» – машина по достижению результата»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Ювентус» – это машина по достижению нужного результата. Команда внимательно играет в обороне, здорово контратакует. Выглядит очень и очень хорошо с точки зрения результата и игры.

    После двух неудачных матчей чувствуем себя нормально. Главное, где мы окажемся в конце турнира. У «Ювентуса» хорошее положение в группе. Им не так много надо набрать, чтобы выйти в плей-офф.

    Для нас же этот матч будет очень важным с точки зрения наших перспектив выйти в следующий этап», – сказал Семак.

    Семак: «Все кроме Оздоева готовы сыграть с «Ювентусом»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии7
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      Рейтинг: +644

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Вот и Сережка уже перед матчем отмазку нашел!!!

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      Рейтинг: +70

      Gasanov Хачик 2 часа назад

      Раналду лучьшый в мири. Тащил Юве дружыт с Хабибом. Красава

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      Рейтинг: +70

      Gasanov Хачик 2 часа назад

      Сичас у вас харошые шансы багданычь!! Идити в атаку. Бейтись как львы. Ани нас баяца. Юве сичас ни тот как был с Раналду

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      Рейтинг: +7963

      Fusballer 2 часа назад

      Для Ювентуса задача - решить с выходом из группы в ближайших двух турах. Для Зенита - выглядеть нормально.

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      Рейтинг: +3343

      raritet > Fusballer 2 часа назад

      Все верно. Наш клуб не тот , что был когда-то настроен как часики голландцем Диком, сейчас команда без лица : если реально, то ничья предел мечтаний. На фоне сбалансированного Ювентуса наши Дзюбы выглядят как скоморохи .

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      Рейтинг: +8079

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Всё о Ювентусе мы знаем, к чему это бла-бла-бла.
      Богданыч , ну хоть пообещай дать бой, не Мальмё одним ценна ЛЧ.

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      Рейтинг: +1441

      Enter2006 2 часа назад

      А должно быть: «Зенит» – машина по достижению результата». Но в Еврокубках сразу виден уровень РПЛ и их лидеров - увы (

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