Семак: «Все кроме Оздоева готовы сыграть с «Ювентусом»

ну, объективно, этот игрок закончился уже. надо ссылать в сочи) или спартак.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмированными игроками перед матчем ЛЧ с «Ювентусом».
«Кроме Оздоева все работают в общей группе и готовы принять участие в матче.
Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход. Будем готовиться и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы заработать очки», – сказал Семак.
- «Зенит» примет «Ювентус» в среду, 20 октября.
- Начало матча – в 22:00 мск.