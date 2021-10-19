Семак: «Все кроме Оздоева готовы сыграть с «Ювентусом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмированными игроками перед матчем ЛЧ с «Ювентусом».

«Кроме Оздоева все работают в общей группе и готовы принять участие в матче.

Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход. Будем готовиться и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы заработать очки», – сказал Семак.