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    Семак: «Все кроме Оздоева готовы сыграть с «Ювентусом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с травмированными игроками перед матчем ЛЧ с «Ювентусом».

    «Кроме Оздоева все работают в общей группе и готовы принять участие в матче.

    Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход. Будем готовиться и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы заработать очки», – сказал Семак.

    • «Зенит» примет «Ювентус» в среду, 20 октября.
    • Начало матча – в 22:00 мск.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2706

      tarasofka 1 час назад

      ну, объективно, этот игрок закончился уже. надо ссылать в сочи) или спартак.

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