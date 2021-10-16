36-летний Модрич хочет продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассчитывает остаться в мадридском клубе и после завершения сезона-2021/22.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Goal, 36-летний футболист хочет продлить действующее соглашение еще на один год.
В «Реале» не спешат с решением по будущему хорвата, предпочитая обсудить с ним данный вопрос позднее.
- В текущем сезоне Модрич сделал 1 ассист в 7 матчах.
- Хавбек выступает за «Реал» с 2012 года.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo