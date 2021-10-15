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    36-летний Модрич хочет продлить контракт с «Реалом»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассчитывает остаться в мадридском клубе и после завершения сезона-2021/22.

    Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Goal, 36-летний футболист хочет продлить действующее соглашение еще на один год.

    В «Реале» не спешат с решением по будущему хорвата, предпочитая обсудить с ним данный вопрос позднее.

    • В текущем сезоне Модрич сделал 1 ассист в 7 матчах.
    • Хавбек выступает за «Реал» с 2012 года.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6392

      серега кашин 1 час назад

      на снижение финансовых требований если согласится то реал его явно должен оставить

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