«Он делает это специально». Месси обвинил бразильского судью в предвзятости

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал бразильского арбитра Вилтона Сампайо после матча с Перу (1:0) в квалификации ЧМ-2022.

В середине второго тайма судья назначил пенальти в ворота Аргентины, который не реализовал Йошимар Йотун.

«Непростой матч. Этот арбитр делает то же самое каждый наш матч. Кажется, что он делает это специально. Но мы взяли три важных очка, которые приближают нас к цели», – сказал Месси.

Аргентина идет на 2-м месте в южноамериканском отборе ЧМ-2022.

В 11 матчах аргентинцы одержали 7 побед и 4 раза сыграли вничью.