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    Агент Пирло: «Переговоры с «Барселоной» могут начаться очень скоро»

    Туллио Тинти, агент бывшего главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло, сообщил, что его клиент может в ближайшее время начать переговоры с «Барселоной».

    «Думаю, Пирло сделал в «Ювентусе» все, что мог. К тому же, это был его первый тренерский опыт.

    Переговоров с «Барселоной» пока нет, но они могут начаться очень скоро», – сказал Тинти.

    • Пирло летом уволили из «Ювентуса».
    • Команда под его руководством впервые за 10 лет не стала чемпионом Италии.
    • «Барселона» идет на 9-м месте в Примере и замыкает группу Е в ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      d с 21 минуту назад

      Пpогнoзы футбольных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +56

      SpartakMoskwa 51 минуту назад

      Какой смысл меня шило на мыло, оба не опытных тренера.
      Раз на то пошло полевой командир без работы Черчесова в Барсу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3554

      FENIX-SL 55 минут назад

      понятно
      барселона не хочет видимо теперь существовать как топ клуб

      1
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      Рейтинг: +128

      Мася_1989 1 час назад

      Ну такое себе. Пока Пирло-тренер себя не показал.

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