Агент Пирло: «Переговоры с «Барселоной» могут начаться очень скоро»

Туллио Тинти, агент бывшего главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло, сообщил, что его клиент может в ближайшее время начать переговоры с «Барселоной».
«Думаю, Пирло сделал в «Ювентусе» все, что мог. К тому же, это был его первый тренерский опыт.
Переговоров с «Барселоной» пока нет, но они могут начаться очень скоро», – сказал Тинти.
- Пирло летом уволили из «Ювентуса».
- Команда под его руководством впервые за 10 лет не стала чемпионом Италии.
- «Барселона» идет на 9-м месте в Примере и замыкает группу Е в ЛЧ.
Источник: Tuttomercatoweb