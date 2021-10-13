Агент Пирло: «Переговоры с «Барселоной» могут начаться очень скоро»

Туллио Тинти, агент бывшего главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло, сообщил, что его клиент может в ближайшее время начать переговоры с «Барселоной».

«Думаю, Пирло сделал в «Ювентусе» все, что мог. К тому же, это был его первый тренерский опыт.

Переговоров с «Барселоной» пока нет, но они могут начаться очень скоро», – сказал Тинти.