Футболисты «Барселоны» Серхио Агуэро и Усман Дембеле приступили к тренировкам.

Оба игрока сегодня занимались в общей группе каталонской команды.

Агуэро и Дембеле еще не играли в нынешнем сезоне.

Welcome back @Dembouz & @aguerosergiokun!Both started training for part of the session with the rest of the squad today pic.twitter.com/JHbiwmzSkJ