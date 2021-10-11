Семак: «В двух прошлых сезонах ЛЧ «Зениту» не хватило ресурсов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину неудачных результатов клуба в двух прошлых розыгрышах Лиги чемпионов.

— Что изменилось в «Зените»? Почему команда в Лиге чемпионов выглядит не так, как в предыдущих сезонах?

— Возьмем все три сезона при мне. Первый, к сожалению, не получился, хотя выступили неплохо по очкам. На предыдущий сезон очень сильно повлиял коронавирус — у нас не было большой скамейки, чтобы заменить выбывших. Три-четыре футболиста выпадают — уже проблема.

Для нас очень важно, чтобы все были в строю. Тот же Малком ни в первый, ни во второй год почти не принимал участия в матчах Лиги чемпионов. В прошлом году была сложнейшая ситуация, когда совсем молодые ребята играли — Прохин, Шамкин, другие ребята... По сути, нам не хватило ресурсов.

А в этом году появился Клаудиньо, Малком здоров, так что есть небольшая вариативность. Плюс Вендел уже адаптировался к команде, а в прошлом году он перешел в «Зенит» за неделю. Мы не могли на него рассчитывать.

Если разобраться, у нас не было половины состава из тех, кто сейчас определяет рисунок игры. А мы должны правильно распоряжаться теми качествами, которые есть у наших игроков.

Две прошедшие игры Лиги чемпионов этого сезона сложились для нас неплохо. Если говорить о результате, то с «Челси» хотелось большего, но не получилось. Что смогли, то и сделали в тот день, сыграли достойно. Второй тоже сложился хорошо.

Но впереди четыре тура, все может измениться. Нам бы очень хотелось, чтобы мы дальше продолжали хорошо играть и набирать очки», – приводит слова Семака «СЭ» со ссылкой на «Циммес-Шоу».