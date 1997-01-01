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    Семак: «В двух прошлых сезонах ЛЧ «Зениту» не хватило ресурсов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину неудачных результатов клуба в двух прошлых розыгрышах Лиги чемпионов.

    — Что изменилось в «Зените»? Почему команда в Лиге чемпионов выглядит не так, как в предыдущих сезонах?

    — Возьмем все три сезона при мне. Первый, к сожалению, не получился, хотя выступили неплохо по очкам. На предыдущий сезон очень сильно повлиял коронавирус — у нас не было большой скамейки, чтобы заменить выбывших. Три-четыре футболиста выпадают — уже проблема.

    Для нас очень важно, чтобы все были в строю. Тот же Малком ни в первый, ни во второй год почти не принимал участия в матчах Лиги чемпионов. В прошлом году была сложнейшая ситуация, когда совсем молодые ребята играли — Прохин, Шамкин, другие ребята... По сути, нам не хватило ресурсов.

    А в этом году появился Клаудиньо, Малком здоров, так что есть небольшая вариативность. Плюс Вендел уже адаптировался к команде, а в прошлом году он перешел в «Зенит» за неделю. Мы не могли на него рассчитывать.

    Если разобраться, у нас не было половины состава из тех, кто сейчас определяет рисунок игры. А мы должны правильно распоряжаться теми качествами, которые есть у наших игроков.

    Две прошедшие игры Лиги чемпионов этого сезона сложились для нас неплохо. Если говорить о результате, то с «Челси» хотелось большего, но не получилось. Что смогли, то и сделали в тот день, сыграли достойно. Второй тоже сложился хорошо.

    Но впереди четыре тура, все может измениться. Нам бы очень хотелось, чтобы мы дальше продолжали хорошо играть и набирать очки», – приводит слова Семака «СЭ» со ссылкой на «Циммес-Шоу».

    • Победа над «Мальме» (4:0) во 2-м туре – крупнейшая для «Зенита» в Лиге чемпионов.
    • «Зенит» идет в группе ЛЧ 3-м.
    • Следующий соперник – «Ювентус».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии12
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      Рейтинг: +13641

      paracetamol 15 минут назад

      Согласен с Семаком. В прошлом году полсостава выбыло из-за идиотского решения РФС играть 2 матча в неделю. Кто-то Дюкова подставил, свалить хотел, наверно. А в позапрошлом могли со второго места выйти, если бы не откровенное распипяйство в Португалии.

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      Рейтинг: +419

      БОМЖАРНИК 33 минуты назад

      Так и в этом году от силы третьи будут баклажаны))) Сережа после Мальме аж по смелел,хотя задачи у бомжар выхода в плей офф НЕТ!!!!!

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      Рейтинг: +13641

      paracetamol > БОМЖАРНИК 14 минут назад

      Будут ли твои свиньи хотя бы третьими, вот в чем вопрос. А Локов уже списали.

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      Рейтинг: +419

      БОМЖАРНИК > paracetamol 12 минут назад

      Да свиньи свиньями,а вот стране почему то стыдно за лазурно-радужных игрочишек)!!!

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      Рейтинг: +56

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Багданыч лижбы в этом сизоне всё у тибя сраслось нармальна. Балеем всей страной за все нашы каманды в европе! Нада начинать питушить этих гавнамесов!

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      Рейтинг: +14596

      Garrincha58 1 час назад

      Семак Зениту не хватает хорошего тренера ну и естественно вратаря и пару защитников потому что эти просто не для ЛЧ

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      Рейтинг: +4670

      Павелий 1 час назад

      Что Семак, что Радимов - лучше бы молчали.

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      Рейтинг: +1327

      Олег1204 1 час назад

      Административных?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1054

      GreyDM > Олег1204 42 минуты назад

      По-ходу...С природными у газовых всё норм должно быть))

      0
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      Рейтинг: +7588

      Fusballer 1 час назад

      В чемпионате хватает. А вот в Европе уже их полномочия всё(((

      2
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      Рейтинг: +3378

      momwig_ 1 час назад

      Административных? Да уж, беда - спонсор ЛЧ Газпром, а кубок достаётся другим

      3
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      Рейтинг: +13641

      paracetamol > momwig_ 13 минут назад

      Газпрому сказали: хочешь бабло рубить, надо делиться! Вот почему.

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