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  • Семак: «В двух прошлых сезонах ЛЧ «Зениту» не хватило ресурсов»

Семак: «В двух прошлых сезонах ЛЧ «Зениту» не хватило ресурсов»

11 октября 2021, 16:09
19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину неудачных результатов клуба в двух прошлых розыгрышах Лиги чемпионов.

— Что изменилось в «Зените»? Почему команда в Лиге чемпионов выглядит не так, как в предыдущих сезонах?

— Возьмем все три сезона при мне. Первый, к сожалению, не получился, хотя выступили неплохо по очкам. На предыдущий сезон очень сильно повлиял коронавирус — у нас не было большой скамейки, чтобы заменить выбывших. Три-четыре футболиста выпадают — уже проблема.

Для нас очень важно, чтобы все были в строю. Тот же Малком ни в первый, ни во второй год почти не принимал участия в матчах Лиги чемпионов. В прошлом году была сложнейшая ситуация, когда совсем молодые ребята играли — Прохин, Шамкин, другие ребята... По сути, нам не хватило ресурсов.

А в этом году появился Клаудиньо, Малком здоров, так что есть небольшая вариативность. Плюс Вендел уже адаптировался к команде, а в прошлом году он перешел в «Зенит» за неделю. Мы не могли на него рассчитывать.

Если разобраться, у нас не было половины состава из тех, кто сейчас определяет рисунок игры. А мы должны правильно распоряжаться теми качествами, которые есть у наших игроков.

Две прошедшие игры Лиги чемпионов этого сезона сложились для нас неплохо. Если говорить о результате, то с «Челси» хотелось большего, но не получилось. Что смогли, то и сделали в тот день, сыграли достойно. Второй тоже сложился хорошо.

Но впереди четыре тура, все может измениться. Нам бы очень хотелось, чтобы мы дальше продолжали хорошо играть и набирать очки», – приводит слова Семака «СЭ» со ссылкой на «Циммес-Шоу».

  • Победа над «Мальме» (4:0) во 2-м туре – крупнейшая для «Зенита» в Лиге чемпионов.
  • «Зенит» идет в группе ЛЧ 3-м.
  • Следующий соперник – «Ювентус».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (19)
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momwig_
1633958452
Административных? Да уж, беда - спонсор ЛЧ Газпром, а кубок достаётся другим
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Fusballer
1633958626
В чемпионате хватает. А вот в Европе уже их полномочия всё(((
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Олег1204
1633959116
Административных?
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Павелий
1633959235
Что Семак, что Радимов - лучше бы молчали.
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Garrincha58
1633961260
Семак Зениту не хватает хорошего тренера ну и естественно вратаря и пару защитников потому что эти просто не для ЛЧ
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paracetamol
1633964245
Согласен с Семаком. В прошлом году полсостава выбыло из-за идиотского решения РФС играть 2 матча в неделю. Кто-то Дюкова подставил, свалить хотел, наверно. А в позапрошлом могли со второго места выйти, если бы не откровенное распипяйство в Португалии.
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Ганнибал Лектор
1633966849
Все по делу! Удачи с макаронниками!
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Блямба
1633972189
Вяло и непозитивно как-то наизлагал... Проще было словами Ахмадуллиной.. "Что было,то и будет, пускай судьба рассудит.."
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mutabor0992
1633975249
Посмотрим что Семак после Ювентуса кукарекать будет.
Ответить
Axe111
1633979702
)))))
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