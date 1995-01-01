Месси – первый южноамериканский футболист, забивший 80 голов за сборную

Сборная Аргентины разгромила Уругвай (3:0) в отборе ЧМ-2022.

Один из голов забил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Этот мяч стал для него 80-м за сборную.

Месси – первый футболист, забивший 80 голов за южноамериканскую сборную. Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле забил 77 мячей за национальную команду.