Мяч он харашо канешна держит. у нас тожы есьть такой игрок в гораде Нажмик Юсупов. они бы в адной каманде вмести харашо бамбили бы
Сборная Аргентины разгромила Уругвай (3:0) в отборе ЧМ-2022.
Один из голов забил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Этот мяч стал для него 80-м за сборную.
Месси – первый футболист, забивший 80 голов за южноамериканскую сборную. Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле забил 77 мячей за национальную команду.
- Форвард «ПСЖ» забил 6 мячей за сборную в 10 матчах отбора ЧМ-2022.
- Месси забил 1 гол в 5 матчах за клуб в этом сезоне.