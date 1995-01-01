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    Месси – первый южноамериканский футболист, забивший 80 голов за сборную

    Сборная Аргентины разгромила Уругвай (3:0) в отборе ЧМ-2022.

    Один из голов забил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Этот мяч стал для него 80-м за сборную.

    Месси – первый футболист, забивший 80 голов за южноамериканскую сборную. Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле забил 77 мячей за национальную команду.

    • Форвард «ПСЖ» забил 6 мячей за сборную в 10 матчах отбора ЧМ-2022.
    • Месси забил 1 гол в 5 матчах за клуб в этом сезоне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56

      Gasanov Хачик 3 часа назад

      Мяч он харашо канешна держит. у нас тожы есьть такой игрок в гораде Нажмик Юсупов. они бы в адной каманде вмести харашо бамбили бы

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