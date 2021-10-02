Гасперини: «Миранчук? Он хороший парень, но я не могу выпустить 25 игроков»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался насчет полузащитника Алексея Миранчука. Он считает россиянина хорошим парнем.

«Миранчук? Не могу выпустить 25 игроков. Место в основе освободится потом. Он хороший парень, но выбор делает тренер», – сказал Гасперини.

Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.

25-летний россиянин в сезоне Серии А провел 4 матча.

Игрок вызван в сборную России на октябрьские матчи.

Гасперини: «Миранчук – не ведущий игрок «Аталанты», но он может им стать»