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    Гасперини: «Миранчук? Он хороший парень, но я не могу выпустить 25 игроков»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался насчет полузащитника Алексея Миранчука. Он считает россиянина хорошим парнем.

    «Миранчук? Не могу выпустить 25 игроков. Место в основе освободится потом. Он хороший парень, но выбор делает тренер», – сказал Гасперини.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
    • 25-летний россиянин в сезоне Серии А провел 4 матча.
    • Игрок вызван в сборную России на октябрьские матчи.

    Гасперини: «Миранчук – не ведущий игрок «Аталанты», но он может им стать»

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    Источник: Corriere dello Sport

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    02.10.2021 23:08
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