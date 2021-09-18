Гасперини: «Миранчук – не ведущий игрок «Аталанты», но он может им стать»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о роли полузащитника Алексея Миранчука в команде.
«Для меня он не является загадкой, все зависит от ожиданий. Миранчук – не ведущий игрок «Аталанты», но он может им стать.
Алексей может внести свой вклад в успехи команды, мы работаем в этом направлении – в том, чтобы заставить его прогрессировать», – сказал Гасперини.
- Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
- С тех пор он принял участие в 35 матчах, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
Источник: Tuttomercatoweb