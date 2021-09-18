Гасперини: «Миранчук – не ведущий игрок «Аталанты», но он может им стать»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о роли полузащитника Алексея Миранчука в команде.

«Для меня он не является загадкой, все зависит от ожиданий. Миранчук – не ведущий игрок «Аталанты», но он может им стать.

Алексей может внести свой вклад в успехи команды, мы работаем в этом направлении – в том, чтобы заставить его прогрессировать», – сказал Гасперини.