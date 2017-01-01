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    Гасперини: «Миранчук – не ведущий игрок «Аталанты», но он может им стать»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о роли полузащитника Алексея Миранчука в команде.

    «Для меня он не является загадкой, все зависит от ожиданий. Миранчук – не ведущий игрок «Аталанты», но он может им стать.

    Алексей может внести свой вклад в успехи команды, мы работаем в этом направлении – в том, чтобы заставить его прогрессировать», – сказал Гасперини.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
    • С тех пор он принял участие в 35 матчах, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +662

      mama1991 41 минуту назад

      время аталанты закончилось, будет она от ныне там где и была долгие годы до последних 2х сезонов, туда же и гасперини пойдет, туда где его и не знали пару тройку лет назад... а он уже не молод... скриньте

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      Рейтинг: -464

      СуперПАВ9 51 минуту назад

      Миральчуку надо сваливать от этого самадура

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      Рейтинг: +6041

      Томик 57 минут назад

      "Заставить прогрессировать" - ключевая фраза. Охламонов наших в большинстве своём и надо заставлять просто играть в футбол, не то что прогрессировать. А на некоторых и время тратить не надо - толку не будет всё равно. Привет, Зелимхан.

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