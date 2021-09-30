Дебютный мяч Месси за «ПСЖ» – лучший во втором туре группового этапа ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал автором лучшего гола во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

34-летний аргентинец отличился в матче с «Манчестер Сити» (2:0). Этот мяч стал дебютным для Месси в составе парижского клуба.

Помимо Месси за звание автора лучшего гола тура боролись Себастьен Тилль («Шериф»), Алекс Теллес («МЮ») и Антуан Гризманн («Атлетико»).