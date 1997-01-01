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    Дебютный мяч Месси за «ПСЖ» – лучший во втором туре группового этапа ЛЧ

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал автором лучшего гола во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    34-летний аргентинец отличился в матче с «Манчестер Сити» (2:0). Этот мяч стал дебютным для Месси в составе парижского клуба.

    Помимо Месси за звание автора лучшего гола тура боролись Себастьен Тилль («Шериф»), Алекс Теллес («МЮ») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

    • Месси в первых 3 матчах за клуб не отметился результативными действиями.
    • Он отличился в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд.
    • Аргентинец забил 7 голов в 5 матчах против команд Хосепа Гвардиолы.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5106

      sochi-2013 1 минуту назад

      Надо мальчика похвалить, а то губки надует и к Бекхэму свалит.

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      Рейтинг: +21622

      bset 31 минуту назад

      Золотой мяч этому парню

      0
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      Рейтинг: +2656

      Derzkiy1 1 час назад

      Теллес красивее и сложнее забил

      4
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      Рейтинг: +50

      Sergicious > Derzkiy1 18 минут назад

      Тоже думал про него, и ещё Тилль тоже заслуживает. Но это ГОЛОСОВАНИЕ, если бы даже в ворота мяч толкнул с 2 метров, все равно бы Месси признали. Ярый фанатизм мешает объективно мыслить

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