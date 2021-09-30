Дебютный мяч Месси за «ПСЖ» – лучший во втором туре группового этапа ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал автором лучшего гола во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
34-летний аргентинец отличился в матче с «Манчестер Сити» (2:0). Этот мяч стал дебютным для Месси в составе парижского клуба.
Помимо Месси за звание автора лучшего гола тура боролись Себастьен Тилль («Шериф»), Алекс Теллес («МЮ») и Антуан Гризманн («Атлетико»).
- Месси в первых 3 матчах за клуб не отметился результативными действиями.
- Он отличился в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд.
- Аргентинец забил 7 голов в 5 матчах против команд Хосепа Гвардиолы.
Источник: сайт УЕФА