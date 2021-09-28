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    Лига чемпионов. «ПСЖ» победил «Манчестер Сити» благодаря дебютному голу Месси

    «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» (2:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Дебютный мяч за французский клуб забил нападающий Лионель Месси. Аргентинец забил 7 гол в 5 матчах против команд Хосепа Гвардиолы.

    Месси отличился в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд. Помимо него такое удалось только форварду «Реала» Карима Бензема.

    «ПСЖ» впервые в истории одержал победу над «Манчестер Сити».

    Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур

    ПСЖ (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гуйе, 8; 2:0 – Месси, 74.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2021 23:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +8157

      playsh 2 минуты назад

      Шикарная "стеночка" Месси - Мбаппе сработала великолепно.Два классных мастера из разных эпох,но как красиво.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10324

      NewLife 16 минут назад

      Игра была равной, парижанам больше повезло.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2650

      Derzkiy1 23 минуты назад

      Ну МС поинтереснее как команда, в Англии убьют их

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25266

      Боцман59rus 25 минут назад

      _ Идрисса Гуйе>)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1039

      balam 27 минут назад

      когда нибудь дождусь что неймар крякнет от жуткой боли?*****

      0
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      Рейтинг: -389

      СуперПАВ9 27 минут назад

      Молодчики все парижане

      1
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      Рейтинг: +79

      rustrey 30 минут назад

      Вообще-то благодаря голу Гуйе..., Месси просто увеличил счёт...!

      2
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      Рейтинг: +7207

      Fusballer 30 минут назад

      С фига ли благодаря Месси? И без его гола побеждали.

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