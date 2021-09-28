Лига чемпионов. «ПСЖ» победил «Манчестер Сити» благодаря дебютному голу Месси

«ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» (2:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Дебютный мяч за французский клуб забил нападающий Лионель Месси. Аргентинец забил 7 голов в 5 матчах против команд Хосепа Гвардиолы.

Месси отличился в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд. Помимо него такое удалось только форварду «Реала» Карима Бензема.

«ПСЖ» впервые в истории одержал победу над «Манчестер Сити».

Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур

ПСЖ (Франция) – Манчестер Сити (Англия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гуйе, 8; 2:0 – Месси, 74.

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