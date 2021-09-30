ПСЖ - Манчестер Сити

ПСЖ с победой, а Месси красава!!!!!!!!!!!
|1/2 финала
ответный матч
|4 мая, вторник
|22:00
|Манчестер Сити
|2:0
|ПСЖ
|1/2 финала
ответный матч
|4 мая, вторник
|22:00
|Манчестер Сити
|2:0
|ПСЖ
|1/2 финала
первый матч
|28 апреля, среда
|22:00
|ПСЖ
|1:2
|Манчестер Сити
|1/4 финала
ответный матч
|12 апреля, вторник
|21:45
|Манчестер Сити
|1:0
|ПСЖ
|1/4 финала
первый матч
|6 апреля, среда
|21:45
|ПСЖ
|2:2
|Манчестер Сити
|4 тур
|3 декабря, среда
|22:45
|Манчестер Сити
|0:0
|ПСЖ
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|6
|4
|0
|2
|18:10
|+8
|12
|2.
|ПСЖ
|6
|3
|2
|1
|13:8
|+5
|11
|3.
|РБ Лейпциг
|6
|2
|1
|3
|15:14
|+1
|7
|4.
|Брюгге
|6
|1
|1
|4
|6:20
|-14
|4
ПСЖ с победой, а Месси красава!!!!!!!!!!!
Молодец Месси! Успехов!
Фига себе фол дебрюне на красную, а там даже желтую не дали
победа МС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!