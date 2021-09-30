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ПСЖ - Манчестер Сити

28.09.2021, Вторник, 22:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 2 тур ПСЖ - Манчестер Сити
Лига чемпионов (2020/2021)
1/2 финала
ответный матч		 4 мая, вторник 22:00 Манчестер Сити 2:0 ПСЖ
Лига чемпионов (2020/2021)
1/2 финала
первый матч		 28 апреля, среда 22:00 ПСЖ 1:2 Манчестер Сити
Лига чемпионов (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 12 апреля, вторник 21:45 Манчестер Сити 1:0 ПСЖ
Лига чемпионов (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 6 апреля, среда 21:45 ПСЖ 2:2 Манчестер Сити
Кубок УЕФА (2008/2009), группа A
4 тур
3 декабря, среда 22:45 Манчестер Сити 0:0 ПСЖ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 6 4 0 2 18:10 +8 12
2. ПСЖ 6 3 2 1 13:8 +5 11
3. РБ Лейпциг 6 2 1 3 15:14 +1 7
4. Брюгге 6 1 1 4 6:20 -14 4
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 29 сентября 2021, 18:47

    ПСЖ с победой, а Месси красава!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 29 сентября 2021, 00:04

    Молодец Месси! Успехов!

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    Рейтинг: +15350

    Hektor 84 28 сентября 2021, 22:55

    Играю две денежные помойки! Что тем что тем никогда не стать великими клубами с традициями.

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    Рейтинг: +94

    GINSW 28 сентября 2021, 22:45

    Фига себе фол дебрюне на красную, а там даже желтую не дали

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 28 сентября 2021, 14:13

    победа МС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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