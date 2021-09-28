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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Манчестер Сити
ПСЖ - Манчестер Сити: обзор матча 28 сентября 2021
ПСЖ
28.09.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
8'
И. Гуйе
74'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Манчестер Сити
Замена
Д. Перейра
️️️️
И. Гуйе
90'
78'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
М. Верратти
78'
Желтая карточка
М. Верратти
77'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
К. Мбаппе
74'
68'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
39'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
24'
Желтая карточка
Ж. Канселу
ГОЛ! 1:0!
И. Гуйе
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
3
Кимпембе
5
Маркиньос
2
Хакими
5
Гуйе
21
Эррера
6
Верратти
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
26
Марез
26
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Грилиш
20
Силва
5
Гуйе
2
Перейра
2
Перейра
5
Гуйе
6
Верратти
23
Вейналдум
23
Вейналдум
6
Верратти
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
19
Стерлинг
9
Жезус
9
Жезус
19
Стерлинг
Остались в запасе
ПСЖ
Манчестер Сити
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
30
Александре Летеллье
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
30
Александре Летеллье
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча ПСЖ - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
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