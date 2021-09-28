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  • Семак: «Безвыигрышная серия «Зенита» в ЛЧ не давит. Каждая игра – новая история»

Семак: «Безвыигрышная серия «Зенита» в ЛЧ не давит. Каждая игра – новая история»

28 сентября 2021, 14:44
16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к последним результатам команды в Лиге чемпионов.

– «Зенит» не выигрывает в Лиге чемпионов в восьми последних матчах. Давит ли это на команду и вас лично?

– Нет, это не давит. Мы готовимся к каждому матчу, каждая новая игра – новая история.

Результаты говорят о нашей силе, что нам нужно больше работать и тренироваться, чтобы были другие результаты. Делать все, что от нас зависит.

  • «Зенит» не побеждает в ЛЧ с 27 ноября 2019 года. Тогда был обыгран «Лион» (2:0).
  • С тех пор петербуржцы в главном еврокубке 1 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

Семак: «К матчу с «Мальме» готовятся все за исключением Оздоева и Караваева»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (16)
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portero
1632832409
Судя по вашим физиям с Суторминым, давит. Завтра увидим что получится и как ты замены бкдешь делать, в прошлом году , я видел растерянного засранйа, который ничего не может, даже замены боится делать...
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spam2009
1632832444
каждая новая игра – новая история, с печальным концом Дзюбы
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FanatSerj
1632832916
"Каждая игра – новая история" История то новая, только концовка одинаковая )) Пора жалобу подать в УЕФА чтобы Зенит в ЛЧ тоже судьи РПЛные судили и на ВАРе тоже сидели, вот тогда бы УХХХ показали на что способен "кабинетный" )))
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Persona_non_Grata
1632833030
Правильно - сейчас модно обнулять , поэтому начнем НОВУЮ серию с 2021 года )))
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belarus-gomel
1632838484
газпрЁм не может арбитров купить для ЛЧ???? пичалька!!!
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vladimir-7
1632840823
А чего тренера Зенита Семака будет давить, ничего, команда и без тренера сыграет также, а здесь у тренера ЗП идет независимо от результата и Миллера это устраивает.
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Блямба
1632846755
Зае..ал ваш хистори.. в Тик-Токе...
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Ловкий Бубен
1632851461
Богданыч, нужно поборотся, так нельзя , страну представляете тоже , не только клуб, это международная арена, нужно сражатся
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житель СПб
1632854542
7 поражений!!! Но ничего не давит...
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Hektor 84
1632855770
А что же давит тогда? В прошлом сезоне 1 ничья при 5 поражениях. И в этой уже поражение есть. Газа нанюхался?
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