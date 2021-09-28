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    Семак: «Безвыигрышная серия «Зенита» в ЛЧ не давит. Каждая игра – новая история»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к последним результатам команды в Лиге чемпионов.

    – «Зенит» не выигрывает в Лиге чемпионов в восьми последних матчах. Давит ли это на команду и вас лично?

    – Нет, это не давит. Мы готовимся к каждому матчу, каждая новая игра – новая история.

    Результаты говорят о нашей силе, что нам нужно больше работать и тренироваться, чтобы были другие результаты. Делать все, что от нас зависит.

    • «Зенит» не побеждает в ЛЧ с 27 ноября 2019 года. Тогда был обыгран «Лион» (2:0).
    • С тех пор петербуржцы в главном еврокубке 1 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10266

      Литейный4 18 минут назад

      Завтра черная полоса прекратится. На ошибках учатся. Да и с кем в нашем чемпионате Зениту набирать лигочемпионскую силу? С лузерами хряками? Так они для Зенита поставщики очков. Гыгыгы

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