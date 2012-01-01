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    Защитник «Краснодара» Рамирес: «Мне стало спокойнее после получения российского гражданства»

    Левый защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес ответил на вопросы клубной пресс-службы о получении российского гражданства.

    – Недавно ты получил российское гражданство. Что это изменило в твоей жизни?

    – Не могу сказать, что поменялось многое. Но сейчас мне спокойнее, наличие гражданства облегчает решение многих вопросов.

    Например, теперь нет необходимости оформлять визу. Я очень благодарен России за возможность стать ее гражданином!

    – Что тебя подтолкнуло к получению гражданства?

    – Живу в России уже несколько лет – почувствовал, что время пришло. На самом деле, я давно хотел получить российское гражданство. Когда появилась возможность, сразу ей воспользовался.

    А почему нет? Это может очень пригодиться в будущем. Возможно, после завершения футбольной карьеры я продолжу работать в России, останусь здесь жить.

    Никогда не знаешь, как всe сложится. Поэтому я решил подтянуть русский язык и оформить гражданство.

    • Рамирес стал гражданином РФ в июне.
    • Он выступает за «Краснодар» с 2017 года.

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    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7391

      FanatSerj 28 минут назад

      Нормуль в мини-футболе это очень распространено ибо этот спорт в России развит и обеспечен лучше чем в Бразилии.

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      Рейтинг: +6094

      Томик 1 час назад

      Надеюсь этот хоть пару слов связать может. Ну хоть на каком-нибудь диалекте хотя-бы.

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      Рейтинг: +263

      Solist345345 1 час назад

      А как он оформил гражданство, не прожив пяти лет?!

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      Рейтинг: +1913

      Semushkin Roman Valerievi > Solist345345 52 минуты назад

      Наивный-))))

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      Рейтинг: +2168

      Krasnodar 123 1 час назад

      Молодец !!! Наш человек!!!

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