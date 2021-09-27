Защитник «Краснодара» Рамирес: «Мне стало спокойнее после получения российского гражданства»

Левый защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес ответил на вопросы клубной пресс-службы о получении российского гражданства.

– Недавно ты получил российское гражданство. Что это изменило в твоей жизни?

– Не могу сказать, что поменялось многое. Но сейчас мне спокойнее, наличие гражданства облегчает решение многих вопросов.

Например, теперь нет необходимости оформлять визу. Я очень благодарен России за возможность стать ее гражданином!

– Что тебя подтолкнуло к получению гражданства?

– Живу в России уже несколько лет – почувствовал, что время пришло. На самом деле, я давно хотел получить российское гражданство. Когда появилась возможность, сразу ей воспользовался.

А почему нет? Это может очень пригодиться в будущем. Возможно, после завершения футбольной карьеры я продолжу работать в России, останусь здесь жить.

Никогда не знаешь, как всe сложится. Поэтому я решил подтянуть русский язык и оформить гражданство.