Fiorentina News: «Фиорентина» по-прежнему рассчитывает на Кокорина

«Фиорентина» на текущий момент не планирует отпускать форварда Александра Кокорина. В клубе по-прежнему рассчитывают на россиянина.

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассматривает Кокорина как игрока ротации и готов предоставлять ему время на поле.

Решение о будущем Кокорина будет принято в январе.

Кокорин в общей сложности провел на поле 15 минут в этом сезоне Серии А.

30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.

Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Итальянский журналист: «Фанаты «Фиорентины» издеваются в соцсетях над Кокориным и руководством клуба»