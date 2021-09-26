Fiorentina News: «Фиорентина» по-прежнему рассчитывает на Кокорина

«Фиорентина» на текущий момент не планирует отпускать форварда Александра Кокорина. В клубе по-прежнему рассчитывают на россиянина.
Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассматривает Кокорина как игрока ротации и готов предоставлять ему время на поле.
Решение о будущем Кокорина будет принято в январе.
- Кокорин в общей сложности провел на поле 15 минут в этом сезоне Серии А.
- 30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
- Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
Итальянский журналист: «Фанаты «Фиорентины» издеваются в соцсетях над Кокориным и руководством клуба»
Источник: Fiorentina News
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