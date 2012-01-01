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    Fiorentina News: «Фиорентина» по-прежнему рассчитывает на Кокорина

    «Фиорентина» на текущий момент не планирует отпускать форварда Александра Кокорина. В клубе по-прежнему рассчитывают на россиянина.

    Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассматривает Кокорина как игрока ротации и готов предоставлять ему время на поле.

    Решение о будущем Кокорина будет принято в январе.

    • Кокорин в общей сложности провел на поле 15 минут в этом сезоне Серии А.
    • 30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

    Итальянский журналист: «Фанаты «Фиорентины» издеваются в соцсетях над Кокориным и руководством клуба»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fiorentina News

    Сайт с новостями и инсайдами о "Фиорентине".

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +574

      Блямба 9 минут назад

      Ну,если они тафгая хотят получить,то вряд-ли
      Кока им поможет.
      коки повисли...и давно.
      Мамая только если в пару...

      1
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      Рейтинг: +38073

      Project Бабангида > Блямба 2 минуты назад

      Мамаева в пару? а шампуня в подвалах Флоренции хватит, что бы этих двоих сдержать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1048

      моэм 50 минут назад

      Честно говоря сильно удивляет , что итальянцы , умеющие скрупулёзно считать каждую копейку умудрились так лохануться с Сашком ... а может это просто гениальная "работа" его агента , итальяшек давно уже так "не обували".

      2
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      Рейтинг: +38073

      Project Бабангида 1 час назад

      ценный баласт ...вот такой вот ему эпитет

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