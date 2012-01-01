Fiorentina News: «Фиорентина» по-прежнему рассчитывает на Кокорина

Ну,если они тафгая хотят получить,то вряд-ли
Кока им поможет.
коки повисли...и давно.
Мамая только если в пару...
«Фиорентина» на текущий момент не планирует отпускать форварда Александра Кокорина. В клубе по-прежнему рассчитывают на россиянина.
Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассматривает Кокорина как игрока ротации и готов предоставлять ему время на поле.
Решение о будущем Кокорина будет принято в январе.
- Кокорин в общей сложности провел на поле 15 минут в этом сезоне Серии А.
- 30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
- Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
Итальянский журналист: «Фанаты «Фиорентины» издеваются в соцсетях над Кокориным и руководством клуба»