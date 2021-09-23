Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Директор «Тинькофф Банка»: «Российский футбол не может полностью уйти в платную подписку»

    Медиа-директор «Тинькофф Банка» Михаил Горбунцов высказался о реализации медиаправ на РПЛ.

    «Главная страховка от смены телевещателя — цена. Если охват будет меньше, соответственно и стоимость пакета будет меньше.

    Влиять на покупку прав мы никак не можем, но я считаю, что полностью уйти в платную подписку российский футбол не может себе позволить. Это будет очень ограниченная аудитория.

    Думаю, что какая-то часть матчей останется на центральных каналах. Если их будут показывать «Первый» или «Россия» — нам с точки зрения охвата это даже лучше, получить больший охват за те же деньги.

    С точки зрения обычного болельщика, я тоже считаю, что какая-то часть матчей должна остаться на общедоступных каналах. Иначе получится как несколько лет назад: «кто-то там что-то намутил» (фраза президента РФ Владимира Путина о переходе ТВ-прав на РПЛ к «НТВ-Плюс» в 2007-м – прим. «Бомбардира»)», – сказал Горбунцов.

    • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
    • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

    Геркус: «За телеправа на РПЛ впервые идет открытая борьба, это один из самых лакомых кусков. Это отправная точка»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9624

      Cleaner 57 минут назад

      Российский футбол может уйти не только в платную подписку. Он может уйти в НЕБЫТИЁ! Его и бесплатно то смотрит максимум полпроцента населения...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89614
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67575
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru