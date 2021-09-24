Директор «Тинькофф Банка»: «Российский футбол не может полностью уйти в платную подписку»

Медиа-директор «Тинькофф Банка» Михаил Горбунцов высказался о реализации медиаправ на РПЛ.

«Главная страховка от смены телевещателя — цена. Если охват будет меньше, соответственно и стоимость пакета будет меньше.

Влиять на покупку прав мы никак не можем, но я считаю, что полностью уйти в платную подписку российский футбол не может себе позволить. Это будет очень ограниченная аудитория.

Думаю, что какая-то часть матчей останется на центральных каналах. Если их будут показывать «Первый» или «Россия» — нам с точки зрения охвата это даже лучше, получить больший охват за те же деньги.

С точки зрения обычного болельщика, я тоже считаю, что какая-то часть матчей должна остаться на общедоступных каналах. Иначе получится как несколько лет назад: «кто-то там что-то намутил» (фраза президента РФ Владимира Путина о переходе ТВ-прав на РПЛ к «НТВ-Плюс» в 2007-м – прим. «Бомбардира»)», – сказал Горбунцов.

Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.

По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

Геркус: «За телеправа на РПЛ впервые идет открытая борьба, это один из самых лакомых кусков. Это отправная точка»