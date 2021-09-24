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  • Директор «Тинькофф Банка»: «Российский футбол не может полностью уйти в платную подписку»

Директор «Тинькофф Банка»: «Российский футбол не может полностью уйти в платную подписку»

24 сентября 2021, 10:58
4

Медиа-директор «Тинькофф Банка» Михаил Горбунцов высказался о реализации медиаправ на РПЛ.

«Главная страховка от смены телевещателя — цена. Если охват будет меньше, соответственно и стоимость пакета будет меньше.

Влиять на покупку прав мы никак не можем, но я считаю, что полностью уйти в платную подписку российский футбол не может себе позволить. Это будет очень ограниченная аудитория.

Думаю, что какая-то часть матчей останется на центральных каналах. Если их будут показывать «Первый» или «Россия» — нам с точки зрения охвата это даже лучше, получить больший охват за те же деньги.

С точки зрения обычного болельщика, я тоже считаю, что какая-то часть матчей должна остаться на общедоступных каналах. Иначе получится как несколько лет назад: «кто-то там что-то намутил» (фраза президента РФ Владимира Путина о переходе ТВ-прав на РПЛ к «НТВ-Плюс» в 2007-м – прим. «Бомбардира»)», – сказал Горбунцов.

  • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
  • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

Геркус: «За телеправа на РПЛ впервые идет открытая борьба, это один из самых лакомых кусков. Это отправная точка»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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evgeniy.slam
1632477972
Бомбардир, вам не стремно постить каждое ОЧЕВИДНОЕ высказывание? Тут в заголовке не хватает двух слов: «Российский футбол не может полностью уйти в платную подписку. Ваш кэп»
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vladimir-7
1632480489
ВВП, а кто намутил, что переход ТВ-прав на РПЛ перешли в Газпром-медиа?
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Play
1632495839
Блин, я согласен платить деньги за качественный контент. Но если я плачу за тв-трансляцию, пусть в ней не будет рекламы, по-моему так и должно быть. Любая платная подписка на любой сервис подразумевает чистый контент без рекламы. Когда, в своё время, спутниковое тв только приходило в отдалённые уголки сверхдержавы, я подключил триколор за 600 рублей в год, и платные каналы были без рекламы, помимо качества картинки, это был главный профит. Бесплатные каналы живут за счёт рекламы, ради Бога, но если я плачу за пакет спортивных каналов почти 1000 рублей в месяц, я не хочу там со всех щелей смотреть на рекламу букмекерских контор и средства от импотенции. Уже в конец обнаглели, трансляции начинаются со стартовым свистком, скоро даже матчи будут прерывать для рекламы наверное.
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BRO_football
1632497721
Так ведь он не уйдёт. Останутся ещё пиратские трансляции
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