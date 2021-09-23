«От таких предложений невозможно отказаться»: экс-тренер «Зенита» Петржела готов возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил о готовности работать в московском «Спартаке».

«Знаю, что сейчас происходит со «Спартаком» и очень огорчен этим. Это народная команда, у них очень хорошие, качественные игроки, поэтому мне жалко, что они сейчас в таком положении.

«Спартак» не должен быть на девятом месте, это невозможно: по уровню и качеству футболистов команда способна на большее, ведь они всегда были главным конкурентом «Зенита».

Согласился бы я возглавить «Спартак»? Да, почему бы и нет. Я очень люблю Россию, у меня только теплые воспоминания оттуда.

«Зенит» навсегда в моем сердце, но от таких предложений невозможно отказаться. Я бы с удовольствием вернулся в Россию и стал главным тренером «Спартака», – сказал чех.