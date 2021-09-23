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  • «От таких предложений невозможно отказаться»: экс-тренер «Зенита» Петржела готов возглавить «Спартак»

«От таких предложений невозможно отказаться»: экс-тренер «Зенита» Петржела готов возглавить «Спартак»

23 сентября 2021, 22:22
21

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил о готовности работать в московском «Спартаке».

«Знаю, что сейчас происходит со «Спартаком» и очень огорчен этим. Это народная команда, у них очень хорошие, качественные игроки, поэтому мне жалко, что они сейчас в таком положении.

«Спартак» не должен быть на девятом месте, это невозможно: по уровню и качеству футболистов команда способна на большее, ведь они всегда были главным конкурентом «Зенита».

Согласился бы я возглавить «Спартак»? Да, почему бы и нет. Я очень люблю Россию, у меня только теплые воспоминания оттуда.

«Зенит» навсегда в моем сердце, но от таких предложений невозможно отказаться. Я бы с удовольствием вернулся в Россию и стал главным тренером «Спартака», – сказал чех.

  • Петржела возглавлял «Зенит» с ноября 2002-го по май 2006-го года.
  • С командой 68-летний специалист в 2003 году выиграл Кубок Премьер-лиги.
  • «Спартак» сейчас тренирует португалец Руй Витория.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Петржела Властимил
Комментарии (21)
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Plyash
1632425744
При слабой и тупой администрации никакой тренер не поднимет клуб в лидеры,это как лебедь,рак да щука.Команда,это когда все в один кулак сжаты,и дирекция,и обслуживающий персонал.
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GoldPlayFIFARus9
1632426050
Ну он через год говорит, что готов возглавить Зенит, понял, что туда дверь уже закрыта, начал стучаться в Спартак. Понял что в своей Чехии с Баниками и Яблонцами много не заработаешь
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neveldomha
1632426115
Трудно отказаться от предложения, которого не было и не будет.
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Fju-2
1632428085
"Спартак никогда не станет чемпионом")
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mamba9090909
1632459216
А что, не плохой вариант. И ночные клубы, с казино, в Москве не плохие.))
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oyabun
1632463339
Да никто не понял что в год 100-летия клуба очень красиво будет выглядеть цифра соответствующая 10-му месту в таблице. Ну такая вот задумка извращенных владельцев клуба. Правда чутка можно промахнуться и пойти еще ниже, но от этого никто не застрахован..
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Ганнибал Лектор
1632467783
Сомневаюсь, что Власта возглавит мясных. Там жесткий ценз: внешность не зализанная, не овен, ещё и прошлое зенитовское... Один плюс - "р" в фамилии
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semm
1632467955
Скоро московский Спартак прославится как убийца всевозможных тренеров, я так думаю
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neveldomha
1632476270
Согласился бы я возглавить Газпром? Да , почему бы и нет. Я очень люблю деньги у меня только теплые воспоминания о них. Мне всего то нужно пол года его повозглавлять, чтобы на всю жизнь себя и семью обеспечить.
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ilichkadr
1632477933
"Я очень люблю Россию, у меня только теплые воспоминания оттуда." Власта, кто бы сомневался. Деньги кончились, а дома ничего не предлагают. P.S. Ни дай боже, если придёт. Проиграет свинарник в рулетку как пить дать.
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