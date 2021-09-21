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  • «Неповторимый оригинал и жалкая пародия». ЦСКА сравнил празднование гола Заболотного и Ибрагимовича

«Неповторимый оригинал и жалкая пародия». ЦСКА сравнил празднование гола Заболотного и Ибрагимовича

21 сентября 2021, 16:39
10

Пресс-служба ЦСКА пошутила по поводу празднования гола в ворота «Спартака» в исполнении Антона Заболотного.

В клубном твиттере опубликовали коллаж из двух похожих фотографий. На одной забитый мяч отмечает 30-летний россиянин, а на другой – форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

Над Ибрагимовичем москвичи написали: «Жалкая пародия», а над Заболотным: «Неповторимый оригинал».

  • В понедельник ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 1:0.
  • Гол Заболотного стал победным в дерби.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ибрагимович Златан Заболотный Антон
Комментарии (10)
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the teacher
1632231982
на Зе Болотного болелы даже не смотрят ))
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Fusballer
1632232055
Надо было в стиле Кантона. Тогда бы вообще топчик был.
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Блямба
1632232333
Пенсионеры Тосно скидываются на памятник легендарному земляку. После выборов их благосостояние позволяет сделать так,чтобы Легенду было видно одновременно из Сочи и Петербурга.. При наличие лояльных инвесторов.. и из Рио.
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jek718875
1632235779
ИБРАГИМОВИЧ НА УЛИЦЕ ВСТРЕТИТ ЭТОГО ОРИГИНАЛА И НОГИ ВЫДЕРНЕТ
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rash1959
1632239210
Убогие пони...
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portero
1632240668
Подкололи Заболотного, а ведь как в Зените опять больше не забьёт... его хвалить надо, а сейчас только говнеца любят подкинуть, типо юмор...
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Hektor 84
1632243916
Ибрагимович поди живот порвал от смеха! Кто такой болотный и откуда взялся с такой мерзкой мордой.
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Ганнибал Лектор
1632247314
У кобыл пресс-служба ещё е*@нутее, чем у хряков. Грозу манекенов, забивающего после отскоков даже сравнивать с Иброй - несусветная глупость, да ещё и в таком оскорбительном контексте... Лошади, куле
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