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    «Неповторимый оригинал и жалкая пародия». ЦСКА сравнил празднование гола Заболотного и Ибрагимовича

    Пресс-служба ЦСКА пошутила по поводу празднования гола в ворота «Спартака» в исполнении Антона Заболотного.

    В клубном твиттере опубликовали коллаж из двух похожих фотографий. На одной забитый мяч отмечает 30-летний россиянин, а на другой – форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

    Над Ибрагимовичем москвичи написали: «Жалкая пародия», а над Заболотным: «Неповторимый оригинал».

    • В понедельник ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 1:0.
    • Гол Заболотного стал победным в дерби.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +291

      jek718875 48 минут назад

      ИБРАГИМОВИЧ НА УЛИЦЕ ВСТРЕТИТ ЭТОГО ОРИГИНАЛА И НОГИ ВЫДЕРНЕТ

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      Рейтинг: +1564

      Ловкий Бубен > jek718875 32 минуты назад

      Он начнёт выддёргивать ноги и сразу получит неожиданный прямой в хрячье рыло, и громко ноя поползёт прочь

      0
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      Рейтинг: +416

      Блямба 1 час назад

      Пенсионеры Тосно скидываются на памятник легендарному земляку.
      После выборов их благосостояние позволяет сделать так,чтобы
      Легенду было видно одновременно из Сочи и Петербурга..
      При наличие лояльных инвесторов.. и из Рио.

      2
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      Рейтинг: +7125

      Fusballer 1 час назад

      Надо было в стиле Кантона. Тогда бы вообще топчик был.

      1
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      Рейтинг: +180

      the teacher 1 час назад

      на Зе Болотного болелы даже не смотрят ))

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      Рейтинг: +3503

      FENIX-SL 1 час назад

      ну вот это уже годно)

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