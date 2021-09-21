«Неповторимый оригинал и жалкая пародия». ЦСКА сравнил празднование гола Заболотного и Ибрагимовича

Пресс-служба ЦСКА пошутила по поводу празднования гола в ворота «Спартака» в исполнении Антона Заболотного.

В клубном твиттере опубликовали коллаж из двух похожих фотографий. На одной забитый мяч отмечает 30-летний россиянин, а на другой – форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

Над Ибрагимовичем москвичи написали: «Жалкая пародия», а над Заболотным: «Неповторимый оригинал».

В понедельник ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

Гол Заболотного стал победным в дерби.