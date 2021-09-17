Фанаты «Селтика» просидели два часа в туалетных кабинках, чтобы попасть на матч с «Бетисом»

Болельщики «Селтика» смогли без билета пробраться на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Бетиса». Для этого им пришлось провести два часа в туалетных кабинках.
Фанаты шотландцев прибыли на стадион заранее. Через парковочный вход они вошли на арену, скрылись в туалете, а потом попали прямо на матч.
- «Селтик» уступил со счетом 3:4.
- Во 2-м туре группы Лиги Европы шотландцы сыграют дома против «Байера» (30 сентября).
- В ШПЛ «Селтик» идет на 5-м месте.
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Источник: твиттер Пола Бьярса