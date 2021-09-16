Фанаты «Селтика» просидели два часа в туалетных кабинках, чтобы попасть на матч с «Бетисом»

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Болельщики «Селтика» смогли без билета пробраться на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Бетиса». Для этого им пришлось провести два часа в туалетных кабинках.
Фанаты шотландцев прибыли на стадион заранее. Через парковочный вход они вошли на арену, скрылись в туалете, а потом попали прямо на матч.
- «Селтик» уступил со счетом 3:4.
- Во 2-м туре группы Лиги Европы шотландцы сыграют дома против «Байера» (30 сентября).
- В ШПЛ «Селтик» идет на 5-м месте.
What a daySnuck in through the car park up the lift and after sitting in a toilet for 2 hours we are finally in the stadiumCmon the celtic pic.twitter.com/iRbyY30r8p— Paul Byars (@byars_paul) September 16, 2021