Фанаты «Селтика» просидели два часа в туалетных кабинках, чтобы попасть на матч с «Бетисом»

Болельщики «Селтика» смогли без билета пробраться на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Бетиса». Для этого им пришлось провести два часа в туалетных кабинках.

Фанаты шотландцев прибыли на стадион заранее. Через парковочный вход они вошли на арену, скрылись в туалете, а потом попали прямо на матч.

What a daySnuck in through the car park up the lift and after sitting in a toilet for 2 hours we are finally in the stadiumCmon the celtic pic.twitter.com/iRbyY30r8p