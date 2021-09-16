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    Фанаты «Селтика» просидели два часа в туалетных кабинках, чтобы попасть на матч с «Бетисом»

    Болельщики «Селтика» смогли без билета пробраться на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Бетиса». Для этого им пришлось провести два часа в туалетных кабинках.

    Фанаты шотландцев прибыли на стадион заранее. Через парковочный вход они вошли на арену, скрылись в туалете, а потом попали прямо на матч.

    • «Селтик» уступил со счетом 3:4.
    • Во 2-м туре группы Лиги Европы шотландцы сыграют дома против «Байера» (30 сентября).
    • В ШПЛ «Селтик» идет на 5-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Пола Бьярса

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      lsuslov 1 час назад

      Тут кто-то хочет секс с студенткой 3 курса? Я хорошо прыгаю на члене и делаю хороший минет В замен хочу чтобы парень мне лизал анус. Написать в чат: http://urlr.me/1Dcnv

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      Рейтинг: +2924

      AZ 1 час назад

      Отличный футбол зато посмотрели...

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