Фанаты «Селтика» просидели два часа в туалетных кабинках, чтобы попасть на матч с «Бетисом»

Болельщики «Селтика» смогли без билета пробраться на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Бетиса». Для этого им пришлось провести два часа в туалетных кабинках.

Фанаты шотландцев прибыли на стадион заранее. Через парковочный вход они вошли на арену, скрылись в туалете, а потом попали прямо на матч.

«Селтик» уступил со счетом 3:4.

Во 2-м туре группы Лиги Европы шотландцы сыграют дома против «Байера» (30 сентября).

В ШПЛ «Селтик» идет на 5-м месте.