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    Лазаро: «Бенфика» разочарована ничьей с «Динамо» К»

    Полузащитник «Бенфики» Валентино Лазаро подытожил матч группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» К (0:0). Австриец расстроен.

    «Мы должны проанализировать игру, посмотреть, что мы сделали хорошо, а что плохо, и исправить свои ошибки. Мы приехали, чтобы победить, но к сожалению, нам не удалось это сделать. Мы разочарованы, но ничего уже не поделаешь. У нас классная команда, и мы должны пройти групповой этап», – считает Лазаро.

    • В киевском матче «Динамо» забило на 90+ минуте, но гол отменили после VAR (офсайд).
    • В следующем туре Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет с «Барселоной».
    • «Бенфика» лидирует в Примейре.

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    Источник: УЕФА

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