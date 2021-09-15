Лазаро: «Бенфика» разочарована ничьей с «Динамо» К»

Полузащитник «Бенфики» Валентино Лазаро подытожил матч группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» К (0:0). Австриец расстроен.

«Мы должны проанализировать игру, посмотреть, что мы сделали хорошо, а что плохо, и исправить свои ошибки. Мы приехали, чтобы победить, но к сожалению, нам не удалось это сделать. Мы разочарованы, но ничего уже не поделаешь. У нас классная команда, и мы должны пройти групповой этап», – считает Лазаро.

В киевском матче «Динамо» забило на 90+ минуте, но гол отменили после VAR (офсайд).

В следующем туре Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет с «Барселоной».

«Бенфика» лидирует в Примейре.

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