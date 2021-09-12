Аршавин: «Может ли «Сочи» выиграть РПЛ? Нет, конечно. Своего брата все равно пропустят вперед»

Вот он кинул известной субстанции на вентилятор.
Здесь уже смотрю согласились, что Сочи, априори , сильнейший клуб РПЛ, и только из "уважения" пропустит вперед Зенит.
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру «Сочи» в нынешнем сезоне чемпионата России.
- «Сочи» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
- Команду тренирует Владимир Федотов.
– Может ли «Сочи» стать чемпионом?
– Да нет, конечно. Они своего брата все равно пропустят вперед.
Главная фигура в этой команде – это тренер. Когда он туда пришел из «Оренбурга», «Сочи» из такой оборонительной команды превратился в конструктивную: видна структура игры, люди меняются, а результат хороший остается.
Тренер – главный, кто кует победы в этом клубе. Когда встречаешься с их игроками, они очень тепло отзываются о Федотове.