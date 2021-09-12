Аршавин: «Может ли «Сочи» выиграть РПЛ? Нет, конечно. Своего брата все равно пропустят вперед»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру «Сочи» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Сочи» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

Команду тренирует Владимир Федотов.

– Может ли «Сочи» стать чемпионом?

– Да нет, конечно. Они своего брата все равно пропустят вперед.

Главная фигура в этой команде – это тренер. Когда он туда пришел из «Оренбурга», «Сочи» из такой оборонительной команды превратился в конструктивную: видна структура игры, люди меняются, а результат хороший остается.

Тренер – главный, кто кует победы в этом клубе. Когда встречаешься с их игроками, они очень тепло отзываются о Федотове.