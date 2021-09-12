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  • Аршавин: «Может ли «Сочи» выиграть РПЛ? Нет, конечно. Своего брата все равно пропустят вперед»

Аршавин: «Может ли «Сочи» выиграть РПЛ? Нет, конечно. Своего брата все равно пропустят вперед»

12 сентября 2021, 21:32
32

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру «Сочи» в нынешнем сезоне чемпионата России.

  • «Сочи» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
  • Команду тренирует Владимир Федотов.

– Может ли «Сочи» стать чемпионом?

– Да нет, конечно. Они своего брата все равно пропустят вперед.

Главная фигура в этой команде – это тренер. Когда он туда пришел из «Оренбурга», «Сочи» из такой оборонительной команды превратился в конструктивную: видна структура игры, люди меняются, а результат хороший остается.

Тренер – главный, кто кует победы в этом клубе. Когда встречаешься с их игроками, они очень тепло отзываются о Федотове.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Аршавин Андрей Федотов Владимир
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1631472126
Не просто брата, а старшего брата!
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SMITHI
1631473537
Бомжи, ваши ожидания, что скажет губастый про денежный мешок, это ваши проблемы! Азаза.
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R_a_i_n
1631474569
Я так понял это намёк на кабинетные интриги??
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Сергей Свояк
1631476413
Так легко и открыто говорит о том, что Зенит всё-равно станет чемпионом))) Сочи фарм-клуб.
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sochi-2013
1631478174
Вот он кинул известной субстанции на вентилятор. Здесь уже смотрю согласились, что Сочи, априори , сильнейший клуб РПЛ, и только из "уважения" пропустит вперед Зенит.
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житель СПб
1631480005
Еще раз подтвердил то, о чем давно пишу: Федотов - замечательный тренер! Из лучших в нашей Лиге. А во-вторых, как обычно, постебался. Не все здесь оценили. Ну что же, кто-то оценит чуть позже - завтра. послезавтра..
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Kollljan
1631506291
Сочи может стать чемпионом, Зенит может стать чемпионом, кто угодно может стать чемпионом, а Спартак нет!
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Дядя Серёжа
1631511556
2 х 2 = 4
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paracetamol
1631515415
Тренер значит очень много, вот возьмем, к примеру, Кержакова. Сделал из гумуса конфетку. Даже китайцы так не могут! Ну и Федотов из этого дивизиона. А что свинтяк и коняк? Все хуже и хуже и хуже!
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Ганнибал Лектор
1631515615
Красавец, Андрей, нормально затроллил сектантов и их адептов))
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