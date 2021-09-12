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    Аршавин: «Может ли «Сочи» выиграть РПЛ? Нет, конечно. Своего брата все равно пропустят вперед»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру «Сочи» в нынешнем сезоне чемпионата России.

    • «Сочи» занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
    • Команду тренирует Владимир Федотов.

    – Может ли «Сочи» стать чемпионом?

    – Да нет, конечно. Они своего брата все равно пропустят вперед.

    Главная фигура в этой команде – это тренер. Когда он туда пришел из «Оренбурга», «Сочи» из такой оборонительной команды превратился в конструктивную: видна структура игры, люди меняются, а результат хороший остается.

    Тренер – главный, кто кует победы в этом клубе. Когда встречаешься с их игроками, они очень тепло отзываются о Федотове.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4986

      sochi-2013 8 минут назад

      Вот он кинул известной субстанции на вентилятор.
      Здесь уже смотрю согласились, что Сочи, априори , сильнейший клуб РПЛ, и только из "уважения" пропустит вперед Зенит.

      0
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      Рейтинг: +647

      Сергей Свояк 38 минут назад

      Так легко и открыто говорит о том, что Зенит всё-равно станет чемпионом))) Сочи фарм-клуб.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1539

      R_a_i_n 1 час назад

      Я так понял это намёк на кабинетные интриги??

      2
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      Рейтинг: +77

      SMITHI 1 час назад

      Бомжи, ваши ожидания, что скажет губастый про денежный мешок, это ваши проблемы! Азаза.

      2
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      Рейтинг: +19

      ВАСЯ КАСКИН 1 час назад

      гнусавый не в те ворота играеш!

      1
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      Рейтинг: +77

      SMITHI > ВАСЯ КАСКИН 1 час назад

      Сосать... Ахзаззаа

      0
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      Рейтинг: +12918

      paracetamol 1 час назад

      Не просто брата, а старшего брата!

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