Клопп: «Ливерпуль» не может делать трансферы только для того, чтобы быть на виду. Раздражает, что надо постоянно говорить о переходах»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что клуб не будет делать трансферы ради трансферов. Этим летом ливерпульцы подписали только одного игрока – Ибраиму Конате (40 миллионов евро).

«Мне все равно, что делают другие клубы. За мои шесть лет в «Ливерпуле» мы добились кое-каких успехов, хоть и не стали самым успешным клубом в мире.

Мы решили, что приоритетнее подписывать долгосрочные контракты с нынешними игроками. Это не такая яркая работа, как у других клубов. Но мы не можем делать трансферы только для того, чтобы быть на виду.

Меня раздражает, что надо постоянно говорить о трансферах. Я все уже сказал миллионы раз», – заключил Клопп.