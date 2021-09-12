Клопп: «Ливерпуль» не может делать трансферы только для того, чтобы быть на виду. Раздражает, что надо постоянно говорить о переходах»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что клуб не будет делать трансферы ради трансферов. Этим летом ливерпульцы подписали только одного игрока – Ибраиму Конате (40 миллионов евро).
«Мне все равно, что делают другие клубы. За мои шесть лет в «Ливерпуле» мы добились кое-каких успехов, хоть и не стали самым успешным клубом в мире.
Мы решили, что приоритетнее подписывать долгосрочные контракты с нынешними игроками. Это не такая яркая работа, как у других клубов. Но мы не можем делать трансферы только для того, чтобы быть на виду.
Меня раздражает, что надо постоянно говорить о трансферах. Я все уже сказал миллионы раз», – заключил Клопп.
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Источник: Liverpool Echo