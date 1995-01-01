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    Клопп: «Ливерпуль» не может делать трансферы только для того, чтобы быть на виду. Раздражает, что надо постоянно говорить о переходах»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что клуб не будет делать трансферы ради трансферов. Этим летом ливерпульцы подписали только одного игрока – Ибраиму Конате (40 миллионов евро).

    «Мне все равно, что делают другие клубы. За мои шесть лет в «Ливерпуле» мы добились кое-каких успехов, хоть и не стали самым успешным клубом в мире.

    Мы решили, что приоритетнее подписывать долгосрочные контракты с нынешними игроками. Это не такая яркая работа, как у других клубов. Но мы не можем делать трансферы только для того, чтобы быть на виду.

    Меня раздражает, что надо постоянно говорить о трансферах. Я все уже сказал миллионы раз», – заключил Клопп.

    • При немце «Ливерпуль» брал Лигу чемпионов и АПЛ.
    • «Ливерпуль» идет в АПЛ 7-м.
    • В 18:30 по Москве «Ливерпуль» начнет матч 4-го тура АПЛ против «Лидса».

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    Источник: Liverpool Echo

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