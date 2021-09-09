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Карпин – о Захаряне: «Стабильность? У 18-летнего мальчика?»

9 сентября 2021, 08:17
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника Арсена Захаряна в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

– Захарян во вчерашнем матче [с Мальтой] пытался отрабатывать в защите, но мы видели, какие у него проблемы были.

– Подождите. А в первом матче с Хорватией он не отрабатывал назад?

– Отрабатывал.

– Отрабатывал, и все было великолепно. По мне, один из лучших игроков матча с Хорватией. Что поменялось?

С Хорватией еще больше приходилось отрабатывать назад, а с Мальтой не приходилось. Здесь не надо искать...

– Но эта стабильность...

– Стабильность? У 18-летнего мальчика?

– Нет, вы пробуете найти сочетания в полузащите и в опорной зоне, и ближе к атаке.

– Не совсем. Здесь все изменения в составе исходили из физического состояния игроков, а не из того, что я там что-то искал.

  • Россия набрала 7 очков в 3 играх квалификации.
  • Захарян принял участие в 2 из 3 матчей.
  • На клубном уровне хавбек представляет «Динамо».

Карпин: «Игроки сборной России очень квалифицированные. Одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было»

Карпин: «Впервые меня спросили, хочу ли быть тренером сборной, когда у нее был тренер»

Источник: Sports.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Захарян Арсен Карпин Валерий
Комментарии (10)
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Rabinovi_ch
1631165698
Карпин – Нет, вы пробуете найти сочетания в полузащите и в опорной зоне, и ближе к атаке. – Не совсем. Здесь все изменения в составе исходили из физического состояния игроков, а не из того, что я там что-то искал. Стас – Нет, вы пробуете найти сочетания в полузащите и в опорной зоне, и ближе к атаке. – Я что должен, рассказывать как и что я искал?
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paracetamol
1631168839
У 18-летнего стабильность, а в 25 получится второй Кокорин.
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FanatSerj
1631169396
оставьте вы уже пацана в покое, пусть играет, у нас журнализды хоть кого то видят на горизонте так сразу начинают лить дифирамбы, когда ещё пацану расти и расти, потом это подхватывает агент, влупливает ему контракт побогаче, ну и конечно же агентские побольше и по итогу получаем то что получаем всегда, вон параллельный пример с Шапи и аренда в клуб на вылет в Турции. Или вечно подающий надежду "мальчик" Кокорин которому уже 30, а он всё ещё что то там падает, но уже не надежду, а стулья ))
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derrik2000
1631173475
"– Но эта стабильность... – Стабильность? У 18-летнего мальчика?" Мальчик??? В 18 лет??? А ничего так, что уже в 18 лет С ОРУЖИЕМ В РУКАХ РОДИНУ ЗАЩИЩАЮТ согласно принятой присяге, что в 18 лет наступает полная дееспособность, и уголовный кодекс, кстати, 18-летних считает взрослыми??? Да и получка у него совсем не мальчика.
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NewLife
1631179724
Только зарплата стабильная. Оснований для хвальбы не вижу.
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portero
1631187699
Валера, может у тебя нет подхода к молодым? Ну для старика твои шутки подойдут, а мальчику надо и сказать по другому....
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