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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Карпин – о Захаряне: «Стабильность? У 18-летнего мальчика?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника Арсена Захаряна в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

    – Захарян во вчерашнем матче [с Мальтой] пытался отрабатывать в защите, но мы видели, какие у него проблемы были.

    – Подождите. А в первом матче с Хорватией он не отрабатывал назад?

    – Отрабатывал.

    – Отрабатывал, и все было великолепно. По мне, один из лучших игроков матча с Хорватией. Что поменялось?

    С Хорватией еще больше приходилось отрабатывать назад, а с Мальтой не приходилось. Здесь не надо искать...

    – Но эта стабильность...

    – Стабильность? У 18-летнего мальчика?

    – Нет, вы пробуете найти сочетания в полузащите и в опорной зоне, и ближе к атаке.

    – Не совсем. Здесь все изменения в составе исходили из физического состояния игроков, а не из того, что я там что-то искал.

    • Россия набрала 7 очков в 3 играх квалификации.
    • Захарян принял участие в 2 из 3 матчей.
    • На клубном уровне хавбек представляет «Динамо».

    Карпин: «Игроки сборной России очень квалифицированные. Одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было»

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 08:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7370

      FanatSerj 3 минуты назад

      оставьте вы уже пацана в покое, пусть играет, у нас журнализды хоть кого то видят на горизонте так сразу начинают лить дифирамбы, когда ещё пацану расти и расти, потом это подхватывает агент, влупливает ему контракт побогаче, ну и конечно же агентские побольше и по итогу получаем то что получаем всегда, вон параллельный пример с Шапи и аренда в клуб на вылет в Турции. Или вечно подающий надежду "мальчик" Кокорин которому уже 30, а он всё ещё что то там падает, но уже не надежду, а стулья ))

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      Рейтинг: +12821

      paracetamol 12 минут назад

      У 18-летнего стабильность, а в 25 получится второй Кокорин.

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      Рейтинг: +618

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Карпин
      – Нет, вы пробуете найти сочетания в полузащите и в опорной зоне, и ближе к атаке.
      – Не совсем. Здесь все изменения в составе исходили из физического состояния игроков, а не из того, что я там что-то искал.

      Стас
      – Нет, вы пробуете найти сочетания в полузащите и в опорной зоне, и ближе к атаке.
      – Я что должен, рассказывать как и что я искал?

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      Рейтинг: +6969

      Fusballer > Rabinovi_ch 34 минуты назад

      Да, Стас бы поставил зазнавшегося журналистишку на место.

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