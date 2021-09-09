Карпин – о Захаряне: «Стабильность? У 18-летнего мальчика?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника Арсена Захаряна в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

– Захарян во вчерашнем матче [с Мальтой] пытался отрабатывать в защите, но мы видели, какие у него проблемы были.

– Подождите. А в первом матче с Хорватией он не отрабатывал назад?

– Отрабатывал.

– Отрабатывал, и все было великолепно. По мне, один из лучших игроков матча с Хорватией. Что поменялось?

С Хорватией еще больше приходилось отрабатывать назад, а с Мальтой не приходилось. Здесь не надо искать...

– Но эта стабильность...

– Стабильность? У 18-летнего мальчика?

– Нет, вы пробуете найти сочетания в полузащите и в опорной зоне, и ближе к атаке.

– Не совсем. Здесь все изменения в составе исходили из физического состояния игроков, а не из того, что я там что-то искал.

Россия набрала 7 очков в 3 играх квалификации.

Захарян принял участие в 2 из 3 матчей.

На клубном уровне хавбек представляет «Динамо».

Карпин: «Игроки сборной России очень квалифицированные. Одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было»

Карпин: «Впервые меня спросили, хочу ли быть тренером сборной, когда у нее был тренер»