Карпин – о Захаряне: «Стабильность? У 18-летнего мальчика?»

оставьте вы уже пацана в покое, пусть играет, у нас журнализды хоть кого то видят на горизонте так сразу начинают лить дифирамбы, когда ещё пацану расти и расти, потом это подхватывает агент, влупливает ему контракт побогаче, ну и конечно же агентские побольше и по итогу получаем то что получаем всегда, вон параллельный пример с Шапи и аренда в клуб на вылет в Турции. Или вечно подающий надежду "мальчик" Кокорин которому уже 30, а он всё ещё что то там падает, но уже не надежду, а стулья ))
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника Арсена Захаряна в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.
– Захарян во вчерашнем матче [с Мальтой] пытался отрабатывать в защите, но мы видели, какие у него проблемы были.
– Подождите. А в первом матче с Хорватией он не отрабатывал назад?
– Отрабатывал.
– Отрабатывал, и все было великолепно. По мне, один из лучших игроков матча с Хорватией. Что поменялось?
С Хорватией еще больше приходилось отрабатывать назад, а с Мальтой не приходилось. Здесь не надо искать...
– Но эта стабильность...
– Стабильность? У 18-летнего мальчика?
– Нет, вы пробуете найти сочетания в полузащите и в опорной зоне, и ближе к атаке.
– Не совсем. Здесь все изменения в составе исходили из физического состояния игроков, а не из того, что я там что-то искал.
- Россия набрала 7 очков в 3 играх квалификации.
- Захарян принял участие в 2 из 3 матчей.
- На клубном уровне хавбек представляет «Динамо».
Карпин: «Игроки сборной России очень квалифицированные. Одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было»
Карпин: «Впервые меня спросили, хочу ли быть тренером сборной, когда у нее был тренер»