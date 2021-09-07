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  • «Это ненормально». Малком отреагировал на возможный недопуск на матч ЛЧ с «Челси»

«Это ненормально». Малком отреагировал на возможный недопуск на матч ЛЧ с «Челси»

7 сентября 2021, 19:28
8

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал ситуацию с недопуском игроков, побывавших в красных зонах, на матчи Лиги чемпионов в Великобритании.

Из-за этого сразу три футболиста «Зенита» – Малком, Клаудиньо и Вильмар Барриос – могут пропустить матч 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Челси».

«Я, как и все, сейчас очень обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг игроков из Бразилии, в преддверии старта Лиги чемпионов.

Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить.

Мы хотим играть и помогать своей команде в Лиге чемпионов — клубу, с которым у нас трудовой контракт. Ждeм скорейшего разрешения вопроса», – сказал Малком.

  • «Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии.
  • Они уже провели тренировку с клубом.

CBF подала жалобу на «Зенит» в ФИФА. В Бразилии ждут, что Малком и Клаудиньо пропустят матчи с «Ахматом» и «Челси»

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Челси Малком
Комментарии (8)
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Garrincha58
1631033047
какая разница всё равно проиграете 3или4-0
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vladimir-7
1631034076
Зато у Семака будет отмазка, в случае проигрыша, почему команда проиграла.
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paracetamol
1631047576
Вообще, игроки вправе сами решать, играть им за сборную или нет!
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neveldomha
1631078746
Надеюсь Инфантино Фифавич разберется.
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paracetamol
1631081163
Хорошо известно всем, кто смотрел рабыню Изауру, что Бразилия рабовладельческое государство. Время идет, а ничего не меняется. Родовая травма!
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