«Это ненормально». Малком отреагировал на возможный недопуск на матч ЛЧ с «Челси»

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал ситуацию с недопуском игроков, побывавших в красных зонах, на матчи Лиги чемпионов в Великобритании.

Из-за этого сразу три футболиста «Зенита» – Малком, Клаудиньо и Вильмар Барриос – могут пропустить матч 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Челси».

«Я, как и все, сейчас очень обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг игроков из Бразилии, в преддверии старта Лиги чемпионов.

Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить.

Мы хотим играть и помогать своей команде в Лиге чемпионов — клубу, с которым у нас трудовой контракт. Ждeм скорейшего разрешения вопроса», – сказал Малком.

«Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии.

Они уже провели тренировку с клубом.

CBF подала жалобу на «Зенит» в ФИФА. В Бразилии ждут, что Малком и Клаудиньо пропустят матчи с «Ахматом» и «Челси»