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    «Это ненормально». Малком отреагировал на возможный недопуск на матч ЛЧ с «Челси»

    Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал ситуацию с недопуском игроков, побывавших в красных зонах, на матчи Лиги чемпионов в Великобритании.

    Из-за этого сразу три футболиста «Зенита» – Малком, Клаудиньо и Вильмар Барриос – могут пропустить матч 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Челси».

    «Я, как и все, сейчас очень обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг игроков из Бразилии, в преддверии старта Лиги чемпионов.

    Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить.

    Мы хотим играть и помогать своей команде в Лиге чемпионов — клубу, с которым у нас трудовой контракт. Ждeм скорейшего разрешения вопроса», – сказал Малком.

    • «Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии.
    • Они уже провели тренировку с клубом.

    CBF подала жалобу на «Зенит» в ФИФА. В Бразилии ждут, что Малком и Клаудиньо пропустят матчи с «Ахматом» и «Челси»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +20629

      vladimir-7 1 час назад

      Зато у Семака будет отмазка, в случае проигрыша, почему команда проиграла.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14208

      Garrincha58 1 час назад

      какая разница всё равно проиграете 3или4-0

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Землякруглая 2 часа назад

      Ненормально - это кинуть свою сборную ради вонючего бомжеклуба.

      3
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      Рейтинг: +36

      Меланхоличный кот и сутул > Землякруглая 1 час назад

      Есть контракт, и ещё: а кинуть сборную ради например Барселоны это уже по твоему бы ло бы нормально

      6
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      Рейтинг: +13691

      KLIM777 > Землякруглая 12 минут назад

      кинуть тебе палку было бы без презика ненормально))

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