Тренер «Олимпии» Кулик пожизненно отстранен от футбола. Он избил судью

Ну за дело собственно
Украинская ассоциация футбола пожизненно отстранила главного тренера «Олимпии» Александра Кулика от любой деятельности, связанной с футболом.
КДК УАФ применил санкции к тренеру после инцидента, случившегося в матче Кубка Украины с «Волчанском» (0:1).
Главный арбитр встречи Ростислав Дубина отменил гол «Олимпии» из-за офсайда и удалил Кулика. Уже после финального свистка тренер несколько раз ударил судью кулаками.
На два года от футбола был отстранен игрок «Олимпии» Александр Грабар, также участвовавший в инциденте. Начальник команды Дмитрий Галицкий дисквалифицирован на один год.
Клуб обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч гривен.
Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі! pic.twitter.com/uGE4H8N1me— UA-Футбол (@ua_football) August 18, 2021