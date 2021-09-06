Тренер «Олимпии» Кулик пожизненно отстранен от футбола. Он избил судью

Украинская ассоциация футбола пожизненно отстранила главного тренера «Олимпии» Александра Кулика от любой деятельности, связанной с футболом.

КДК УАФ применил санкции к тренеру после инцидента, случившегося в матче Кубка Украины с «Волчанском» (0:1).

Главный арбитр встречи Ростислав Дубина отменил гол «Олимпии» из-за офсайда и удалил Кулика. Уже после финального свистка тренер несколько раз ударил судью кулаками.

На два года от футбола был отстранен игрок «Олимпии» Александр Грабар, также участвовавший в инциденте. Начальник команды Дмитрий Галицкий дисквалифицирован на один год.

Клуб обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч гривен.