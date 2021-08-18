Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Тренер «Олимпии» Кулик пожизненно отстранен от футбола. Он избил судью

    Украинская ассоциация футбола пожизненно отстранила главного тренера «Олимпии» Александра Кулика от любой деятельности, связанной с футболом.

    КДК УАФ применил санкции к тренеру после инцидента, случившегося в матче Кубка Украины с «Волчанском» (0:1).

    Главный арбитр встречи Ростислав Дубина отменил гол «Олимпии» из-за офсайда и удалил Кулика. Уже после финального свистка тренер несколько раз ударил судью кулаками.

    На два года от футбола был отстранен игрок «Олимпии» Александр Грабар, также участвовавший в инциденте. Начальник команды Дмитрий Галицкий дисквалифицирован на один год.

    Клуб обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч гривен.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт УАФ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:02
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1690

      CSKA471 2 часа назад

      Ну за дело собственно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1690

      CSKA471 > CSKA471 1 час назад

      Хотя возможно пожизненно это чересчур, надо разбираться

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1052

      Enter2006 > CSKA471 1 час назад

      Спецом нашел фрагмент. Офсайд был точно, от 25ого номера к 33тьему, и сразу же далеко до гола боковой арбитр зафиксировал это и поднял флаг. Нормальный игровой момент, что главный тренер так озверел что дошел до мордобоя с судьёй - хз.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89185
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67482
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru