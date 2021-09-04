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    «Никогда тебя не забуду». Погба выразил соболезнования родным умершего 17-летнего воспитанника «Ювентуса»

    Из-за онкологического заболевания умер 17-летний Брайан Додьен, воспитанник «Ювентуса». В связи со смертью футболиста полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оставил пост в твиттере. Будучи игроком туринцев, он посвящал гол Додьену.

    «Самая печальная из новостей. Мои мысли и молитвы со всеми твоими близкими. Потерять близкого человека никогда не бывает легко, но я никогда не забуду тебя.

    Покойся с миром, Брайан, мне будет не хватать тебя», – написал Погба.

    • Додьен боролся с раком в течение 5 лет.
    • «Брайан, я с тобой», – такая была надпись на майке Погба, когда он посвящал гол Додьену.
    • Соболезнования выразил и «Ювентус».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Поля Погба

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