«Никогда тебя не забуду». Погба выразил соболезнования родным умершего 17-летнего воспитанника «Ювентуса»

Из-за онкологического заболевания умер 17-летний Брайан Додьен, воспитанник «Ювентуса». В связи со смертью футболиста полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оставил пост в твиттере. Будучи игроком туринцев, он посвящал гол Додьену.

«Самая печальная из новостей. Мои мысли и молитвы со всеми твоими близкими. Потерять близкого человека никогда не бывает легко, но я никогда не забуду тебя.

Покойся с миром, Брайан, мне будет не хватать тебя», – написал Погба.

The saddest of news. My thoughts and prayers are with all of your close ones. Losing a loved one is never easy but I’ll never forget you.Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio.RIP Bryan, you will be missed. pic.twitter.com/K5FrBi0In8