Британское правительство не разрешило Роналду избежать карантина

После прибытия в Англию новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отправился на самоизоляцию.

По информации Manchester Evening News, клуб просил сделать исключение для 36-летнего футболиста, однако британское правительство ответило отказом.

Португалец должен пробыть на карантине пять дней и сдать за этот период два отрицательных ПЦР-теста. После этого он сможет приступить к тренировкам с командой.