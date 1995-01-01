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    Британское правительство не разрешило Роналду избежать карантина

    После прибытия в Англию новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отправился на самоизоляцию.

    По информации Manchester Evening News, клуб просил сделать исключение для 36-летнего футболиста, однако британское правительство ответило отказом.

    Португалец должен пробыть на карантине пять дней и сдать за этот период два отрицательных ПЦР-теста. После этого он сможет приступить к тренировкам с командой.

    • Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
    • Клуб заплатил за него «Ювентусу» 15 миллионов евро плюс 8 миллионов прописаны в сделке в виде бонусов.
    • Стороны заключили контракт по схеме «2+1».
    • Нападающему разрешили взять 7-й игровой номер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6861

      Fusballer 50 минут назад

      И это правильно! Всех футболистов надо по две недели держать после каждого матча за границей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +786

      FaTeK1945ru 1 час назад

      ...а наши бы разрешили.

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