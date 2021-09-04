Британское правительство не разрешило Роналду избежать карантина

После прибытия в Англию новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отправился на самоизоляцию.
По информации Manchester Evening News, клуб просил сделать исключение для 36-летнего футболиста, однако британское правительство ответило отказом.
Португалец должен пробыть на карантине пять дней и сдать за этот период два отрицательных ПЦР-теста. После этого он сможет приступить к тренировкам с командой.
- Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
- Клуб заплатил за него «Ювентусу» 15 миллионов евро плюс 8 миллионов прописаны в сделке в виде бонусов.
- Стороны заключили контракт по схеме «2+1».
- Нападающему разрешили взять 7-й игровой номер.
Источник: Manchester Evening News