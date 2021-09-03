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    Роналду прилетел в Манчестер

    «Манчестер Юнайтед» сообщил о прибытии новичка команды Криштиану Роналду.

    36-летний футболист прилетел в Англию еще в четверг вечером. Его встречал технический директор клуба Даррен Флетчер. В свое время португалец и шотландец играли вместе.

    • Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
    • Клуб заплатил за него «Ювентусу» 15 миллионов евро плюс 8 миллионов прописаны в сделке в виде бонусов.
    • Стороны заключили контракт по схеме «2+1».
    • Нападающему разрешили взять 7-й игровой номер.

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    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11789

      ilichkadr 2 часа назад

      Новость офигительная! Интересно, Криштиану на карантин не посадят?

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