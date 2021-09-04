Роналду прилетел в Манчестер

«Манчестер Юнайтед» сообщил о прибытии новичка команды Криштиану Роналду.

36-летний футболист прилетел в Англию еще в четверг вечером. Его встречал технический директор клуба Даррен Флетчер. В свое время португалец и шотландец играли вместе.

Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.

Клуб заплатил за него «Ювентусу» 15 миллионов евро плюс 8 миллионов прописаны в сделке в виде бонусов.

Стороны заключили контракт по схеме «2+1».

Нападающему разрешили взять 7-й игровой номер.