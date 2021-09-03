Роналду прилетел в Манчестер

«Манчестер Юнайтед» сообщил о прибытии новичка команды Криштиану Роналду.

36-летний футболист прилетел в Англию еще в четверг вечером. Его встречал технический директор клуба Даррен Флетчер. В свое время португалец и шотландец играли вместе.