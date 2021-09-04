Роналду прилетел в Манчестер

«Манчестер Юнайтед» сообщил о прибытии новичка команды Криштиану Роналду.
36-летний футболист прилетел в Англию еще в четверг вечером. Его встречал технический директор клуба Даррен Флетчер. В свое время португалец и шотландец играли вместе.
- Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
- Клуб заплатил за него «Ювентусу» 15 миллионов евро плюс 8 миллионов прописаны в сделке в виде бонусов.
- Стороны заключили контракт по схеме «2+1».
- Нападающему разрешили взять 7-й игровой номер.
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Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»