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    Бензема – о Мбаппе: «Однажды он перейдет в «Реал»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском клубе.

    «Однажды он перейдет в «Реал». Мы хорошо общаемся, и я бы хотел, чтобы Мбаппе играл со мной за «Реал». Но он должен уважать свой нынешний клуб», – сказал Бензема.

    • Мбаппе не собирается продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает следующим летом.
    • В январе 22-летний футболист будет иметь право заключить предварительное соглашение с другим клубом.
    • Сообщалось, что «Реал» подпишет Мбаппе бесплатно следующим летом.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: -569

      СуперПАВ9 56 минут назад

      В пенсионом возросте если только

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