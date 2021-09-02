Бензема – о Мбаппе: «Однажды он перейдет в «Реал»

Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском клубе.

«Однажды он перейдет в «Реал». Мы хорошо общаемся, и я бы хотел, чтобы Мбаппе играл со мной за «Реал». Но он должен уважать свой нынешний клуб», – сказал Бензема.