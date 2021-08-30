Marca: переход Мбаппе в «Реал» на грани срыва

Трансфер нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал», скорее всего, не состоится этим летом.

По информации Marca, парижане решили не продавать игрока за 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов. Они оценивают 22-летнего француза дороже.

Мадридцы, в свою очередь, не собирается улучшать последнее предложение о переходе.