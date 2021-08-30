Marca: переход Мбаппе в «Реал» на грани срыва

Трансфер нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал», скорее всего, не состоится этим летом.
По информации Marca, парижане решили не продавать игрока за 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов. Они оценивают 22-летнего француза дороже.
Мадридцы, в свою очередь, не собирается улучшать последнее предложение о переходе.
- В новом сезоне Мбаппе забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
- Его контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
- По информации журналиста Николо Скиры, клуб оценивает форварда в 215 миллионов евро.
Источник: Marca