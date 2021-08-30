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    Marca: переход Мбаппе в «Реал» на грани срыва

    Трансфер нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал», скорее всего, не состоится этим летом.

    По информации Marca, парижане решили не продавать игрока за 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов. Они оценивают 22-летнего француза дороже.

    Мадридцы, в свою очередь, не собирается улучшать последнее предложение о переходе.

    • В новом сезоне Мбаппе забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
    • Его контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
    • По информации журналиста Николо Скиры, клуб оценивает форварда в 215 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1367

      Maxi_7 8 минут назад

      Вообще не понимаю зачем находящемуся в финансовом кризисе и в долгах по уши Реалу сейчас отдавать 170 млн. за игрока, которого можно будет взять бесплатно следующим летом, а эти 170 млн. потом потратить на того же Холланда и защитников... в любом случае один Мбаппе в этом сезоне погоды не сделает... я думаю, скорее Реал просто делает вид, что борется за Мбаппе, дабы не показывать ему, что его бросают в ПСЖ еще на один сезон, а сейчас переговоры сорвутся и Перес скажет :" Братан, мы сделали все, что могли, но у нас больше нет, мы дрались за тебя как могли, так что надеемся ты оценишь это в следующем году когда будешь выбирать клуб".

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      Рейтинг: +11140

      DeStar 9 минут назад

      ну перейдет за 0. Может другие задумаются перед переходом в рабство

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