Marca: переход Мбаппе в «Реал» на грани срыва

Вообще не понимаю зачем находящемуся в финансовом кризисе и в долгах по уши Реалу сейчас отдавать 170 млн. за игрока, которого можно будет взять бесплатно следующим летом, а эти 170 млн. потом потратить на того же Холланда и защитников... в любом случае один Мбаппе в этом сезоне погоды не сделает... я думаю, скорее Реал просто делает вид, что борется за Мбаппе, дабы не показывать ему, что его бросают в ПСЖ еще на один сезон, а сейчас переговоры сорвутся и Перес скажет :" Братан, мы сделали все, что могли, но у нас больше нет, мы дрались за тебя как могли, так что надеемся ты оценишь это в следующем году когда будешь выбирать клуб".
Трансфер нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал», скорее всего, не состоится этим летом.
По информации Marca, парижане решили не продавать игрока за 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов. Они оценивают 22-летнего француза дороже.
Мадридцы, в свою очередь, не собирается улучшать последнее предложение о переходе.
- В новом сезоне Мбаппе забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.
- Его контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
- По информации журналиста Николо Скиры, клуб оценивает форварда в 215 миллионов евро.