«Реал» собирается выйти из переговоров по Мбаппе, если сделка не будет закрыта до конца недели

«Реал» выдвинул «ПСЖ» ультиматум касательно переговоров о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.
По информации Le Parisien, мадридский клуб хочет побыстрее закрыть сделку, поэтому установил дедлайн – вечер воскресенья.
Если к этому моменту парижане не примут одно из предложений по 22-летнему футболисту, то «Реал» выйдет из переговорного процесса.
- Следующим летом Мбаппе станет свободным агентом.
- В составе «ПСЖ» форвард забил 133 гола и сделал 63 ассиста в 174 матчах.
- Трансферное окно в Европе закроется 1 сентября.
Источник: Le Parisien