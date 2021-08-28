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    «Реал» собирается выйти из переговоров по Мбаппе, если сделка не будет закрыта до конца недели

    «Реал» выдвинул «ПСЖ» ультиматум касательно переговоров о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

    По информации Le Parisien, мадридский клуб хочет побыстрее закрыть сделку, поэтому установил дедлайн – вечер воскресенья.

    Если к этому моменту парижане не примут одно из предложений по 22-летнему футболисту, то «Реал» выйдет из переговорного процесса.

    • Следующим летом Мбаппе станет свободным агентом.
    • В составе «ПСЖ» форвард забил 133 гола и сделал 63 ассиста в 174 матчах.
    • Трансферное окно в Европе закроется 1 сентября.

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +609

      mama1991 17 секунд назад

      псж не нужны бабки, там уже из принципа не продадут, типа покажем королям что нам по х, пусть уходит через год бесплатно, мы типа не переживаем, а за год столько воды утечет..... тут уже чисто западло мадриду сделать, потому что бампе р а к о м встал походу, да и в париже знают подковерные игры мадрида....

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      Рейтинг: +5459

      BarStep 48 минут назад

      Ультиматум?
      Если он действительно им нужен - пусть берут на условиях продавца..

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      Рейтинг: +11134

      DeStar > BarStep 34 минуты назад

      скорее всего переговоры тупо проходят
      псж : давай 200 лямов
      реал : дофига ,он у вас через год бесплатный ,куда 200, на 170+10 бонусами, норм же цена
      псж : нет ,давайте 200, даже 220
      реал: пф, 170 сейчас или хер в рот через год, дедлайн -вск решайте.

      Твой вариант правдивый в большинстве случаев, но тут у псж вариант либо дохера бабла, либо ничего через год. так что пусть они и пляшут, но им на бабки плевать, и потому получается такая тупая ситуация.
      Интересно как у псж там с ффп вообще) на зп за год тратят наверное 900% заработка, а всем пох)

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      Рейтинг: +889

      Alex Y 1 час назад

      Значит бесплатно уйдет через год)

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