«Реал» собирается выйти из переговоров по Мбаппе, если сделка не будет закрыта до конца недели

«Реал» выдвинул «ПСЖ» ультиматум касательно переговоров о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

По информации Le Parisien, мадридский клуб хочет побыстрее закрыть сделку, поэтому установил дедлайн – вечер воскресенья.

Если к этому моменту парижане не примут одно из предложений по 22-летнему футболисту, то «Реал» выйдет из переговорного процесса.