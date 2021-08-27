Cuatro: Мбаппе попрощался с игроками «ПСЖ», сообщив им о переходе в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».

По информации Cuatro, сам футболист подтвердил скорую смену команды в общении с одноклубниками.

22-летний форвард попрощался с игроками парижан, сообщим им о грядущем переезде в Испанию.

Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие двое суток.