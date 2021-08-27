Cuatro: Мбаппе попрощался с игроками «ПСЖ», сообщив им о переходе в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».
По информации Cuatro, сам футболист подтвердил скорую смену команды в общении с одноклубниками.
22-летний форвард попрощался с игроками парижан, сообщим им о грядущем переезде в Испанию.
Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие двое суток.
- «Реал» заплатит за Мбаппе 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
- В составе «ПСЖ» француз забил 133 гола и сделал 63 ассиста в 174 матчах.
Источник: Cuatro
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