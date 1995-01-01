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    Cuatro: Мбаппе попрощался с игроками «ПСЖ», сообщив им о переходе в «Реал»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».

    По информации Cuatro, сам футболист подтвердил скорую смену команды в общении с одноклубниками.

    22-летний форвард попрощался с игроками парижан, сообщим им о грядущем переезде в Испанию.

    Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие двое суток.

    • «Реал» заплатит за Мбаппе 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
    • В составе «ПСЖ» француз забил 133 гола и сделал 63 ассиста в 174 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cuatro

    Частный испанский общенациональный телеканал, основанный в 2005 году. Аудитория в твиттере - более 1,1 миллиона подписчиков.

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +50975

      portero 7 часов назад

      Реал так боится что кто-нибудь перехватит Мбаппе? Могли бы сезон подождать и свободным агентом взять...

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      Рейтинг: +2850

      Dgad > portero 5 часов назад

      Можно было, но это целый сезон ждать, плюс зимой может кто то подсуетиться и переубедить Килиана перейти куда нибудь еще, сейчас уже можно наигрывать, продажа футболок реклама и тд, деньги начтут отбивать сейчас. Плюс как свободному агенту придется дать прописной бонус, речь шла о 80-100 мл ему и агенту.

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      Рейтинг: +2530

      Derzkiy1 > portero 4 часа назад

      На футболках за пару дней отобьют все )

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      Рейтинг: +703

      OBOLEV > Derzkiy1 4 часа назад

      Сорян) Отличная мысль;)

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      Рейтинг: +1534

      lek! 10 часов назад

      Уйти с такого клуба, с таким подбором игроков мда .

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      Рейтинг: +2530

      Derzkiy1 > lek! 4 часа назад

      С какого клуба? ПСЖ типо крутой клуб? Они лч не выиграть инфа сотка! За чемпионат побороться только

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      Рейтинг: +396

      nelez > lek! 3 часа назад

      ПСЖ обычный средняк с громкими именами.Чемпионат не тот.В мире ест топ клубы-гранды которые в каком бы состоянии они не были все рвутся туда.Это Реал , Барселона , Бавария , МЮ , Ювентус , МС. Эти клубы мечта любого футболиста.Мбаппе выбрал правильный путь.Теперь он знает что 100 процентов он поднимет ушастого , пусть не в этом , но обязательно поднимет.Такаой уверенности у него не было в ПСЖ.

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