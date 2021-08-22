Игроки «Марселя» показали следы на шее после стычки с фанатами «Ниццы»

Ранее сообщалось, что между игроками «Марселя» и болельщиками «Ниццы» произошла стычка в матче 3-го тура чемпионата Франции. Фанаты массово выбежали на поле и устроили с футболистами драку.

Маттео Гендузи и Луан Перес показали следы на шее после стычки с болельщиками.

В ближайшее время будет решится, будет ли доигран матч.

Встреча была прервана на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ниццы».