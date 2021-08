Игроки «Марселя» показали следы на шее после стычки с фанатами «Ниццы»

Ранее сообщалось, что между игроками «Марселя» и болельщиками «Ниццы» произошла стычка в матче 3-го тура чемпионата Франции. Фанаты массово выбежали на поле и устроили с футболистами драку.

Маттео Гендузи и Луан Перес показали следы на шее после стычки с болельщиками.

Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB