Игроки «Марселя» показали следы на шее после стычки с фанатами «Ниццы»

Да этот пайет вообще окуел, слишком много себе позволяет
Ранее сообщалось, что между игроками «Марселя» и болельщиками «Ниццы» произошла стычка в матче 3-го тура чемпионата Франции. Фанаты массово выбежали на поле и устроили с футболистами драку.
Маттео Гендузи и Луан Перес показали следы на шее после стычки с болельщиками.
- В ближайшее время будет решится, будет ли доигран матч.
- Встреча была прервана на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ниццы».
Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB— Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021