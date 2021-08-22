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    Игроки «Марселя» показали следы на шее после стычки с фанатами «Ниццы»

    Ранее сообщалось, что между игроками «Марселя» и болельщиками «Ниццы» произошла стычка в матче 3-го тура чемпионата Франции. Фанаты массово выбежали на поле и устроили с футболистами драку.

    Маттео Гендузи и Луан Перес показали следы на шее после стычки с болельщиками.

    • В ближайшее время будет решится, будет ли доигран матч.
    • Встреча была прервана на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ниццы».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Get French Football News

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +928

      Frankfurt Am Main 9 минут назад

      Да этот пайет вообще окуел, слишком много себе позволяет

      0
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    • ...
      Рейтинг: -611

      СуперПАВ9 34 минуты назад

      Ахренеть слов нет

      0
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