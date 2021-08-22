Бека-Бека прибыл на матч «Локомотива» с «Краснодаром»

Будущий новичок «Локомотива» Алексис Бека-Бека приехал на матч пятого тура РПЛ против «Краснодара». Он еще не подписал контракт.
Будет пятилетний контракт с зарплатой 800 тысяч евро в год. «Локомотив» заплатит за игрока 7 миллионов евро с учетом различных бонусов.
- Игрок стоит 800 тысяч евро (Transfermarkt).
- Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.
- Уговаривать Бека-Бека перейти в «Локомотив» уговаривал глава спортивного департамента Ральф Рангник, летавший во Францию.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова