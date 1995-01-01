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    Доннарумма: «Я навсегда останусь фанатом «Милана», но у нас разные амбиции»

    Вратарь Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал переход из «Милана» в «ПСЖ».

    «Я провел восемь лет в «Милане», это был мой дом, где я переживал прекрасные моменты. «Милан» по-прежнему в моем сердце, я с большим уважением отношусь к персоналу клуба и болельщикам.

    Но в жизни нужно всегда делать выбор, и у нас были разные амбиции. Но я навсегда останусь фанатом «Милана». Эти восемь лет невозможно забыть, но для роста нужны перемены, чтобы я стал лучше и сильнее», – сказал Доннарумма.

    • Итальянец перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента.
    • Контракт Доннаруммы с французами рассчитан до 2026 года.

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    Источник: SportMediaset

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +581

      Лфшт 8 минут назад

      Ну у клуба не может быть амбиций жалкой шлюшки жирного агентика.

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      Рейтинг: +13502

      KLIM777 32 минуты назад

      лучше молчал. Рост как раз мог быть в Милане, а в ПСЖ ты будешь по 80 минут гулять по полю, как саранча и радоваться тяжелым победам на Лорьянами по 7-0. В ЛЧ вам будут сносить каждый год пилотку

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