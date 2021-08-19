Доннарумма: «Я навсегда останусь фанатом «Милана», но у нас разные амбиции»

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал переход из «Милана» в «ПСЖ».
«Я провел восемь лет в «Милане», это был мой дом, где я переживал прекрасные моменты. «Милан» по-прежнему в моем сердце, я с большим уважением отношусь к персоналу клуба и болельщикам.
Но в жизни нужно всегда делать выбор, и у нас были разные амбиции. Но я навсегда останусь фанатом «Милана». Эти восемь лет невозможно забыть, но для роста нужны перемены, чтобы я стал лучше и сильнее», – сказал Доннарумма.
- Итальянец перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента.
- Контракт Доннаруммы с французами рассчитан до 2026 года.
Источник: SportMediaset