Локателли прошел медосмотр для «Ювентуса»

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли продолжит карьеру в «Ювентусе».

23-летний итальянец успешно прошел медосмотр для туринского клуба.

Ранее сообщалось, что «Юве» арендует 23-летнего итальянца на два года с обязательством выкупа за 35 миллионов евро. Сам игрок подпишет контракт до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона за сезон.

Getting to it at #JMedical! @locamanuel73 pic.twitter.com/CqNAAUfoGO