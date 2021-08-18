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    Локателли прошел медосмотр для «Ювентуса»

    Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли продолжит карьеру в «Ювентусе».

    23-летний итальянец успешно прошел медосмотр для туринского клуба.

    Ранее сообщалось, что «Юве» арендует 23-летнего итальянца на два года с обязательством выкупа за 35 миллионов евро. Сам игрок подпишет контракт до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона за сезон.

    • В прошлом сезоне Локателли провел 34 матча в Серии А, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
    • Его рыночная цена – 35 миллионов евро.

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    Источник: твиттер «Ювентуса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2828

      Dgad 40 минут назад

      ЗП как у Джикии, только он Чемпион Европы, молодой талант.

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