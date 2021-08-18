Локателли прошел медосмотр для «Ювентуса»

ЗП как у Джикии, только он Чемпион Европы, молодой талант.
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли продолжит карьеру в «Ювентусе».
23-летний итальянец успешно прошел медосмотр для туринского клуба.
Ранее сообщалось, что «Юве» арендует 23-летнего итальянца на два года с обязательством выкупа за 35 миллионов евро. Сам игрок подпишет контракт до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона за сезон.
- В прошлом сезоне Локателли провел 34 матча в Серии А, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная цена – 35 миллионов евро.
Getting to it at #JMedical! @locamanuel73 pic.twitter.com/CqNAAUfoGO— JuventusFC (@juventusfcen) August 18, 2021