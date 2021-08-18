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  • Роналду – о слухах: «Моя история в «Реале» написана. Не позволю людям играть с моим именем»

Роналду – о слухах: «Моя история в «Реале» написана. Не позволю людям играть с моим именем»

18 августа 2021, 10:35
6

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Реал».

«Бездумное освещение моего будущего в СМИ – это не только неуважение ко мне как к человеку и игроку, но и неуважение ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу.

Моя история в «Реале» уже написана. В словах и цифрах, в трофеях и титулах, в записях и заголовках. Все это находится на «Сантьяго Бернабеу» и в головах каждого фаната клуба.

Часто появлялись новости и истории, связывающие меня с рядом клубов во разных лигах, но никто не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить правду.

Я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что не позволю людям продолжать играть с моим именем», – написал Роналду в инстаграме.

  • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
  • Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов).
  • Его контракт с «Ювентусом» истекает следующим летом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Криштиану Роналду
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Soccerdealer63
1629230612
Своевременно)))
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GoldPlayFIFARus9
1629230687
Ничего не понял, но очень интересно
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житель СПб
1629235630
Все это хорошо! Но сам сказал, что прерывает молчание, и... ничего не сказал. Криштиану, людям не запретить мечтать!
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