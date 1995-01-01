Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Роналду – о слухах: «Моя история в «Реале» написана. Не позволю людям играть с моим именем»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Реал».

    «Бездумное освещение моего будущего в СМИ – это не только неуважение ко мне как к человеку и игроку, но и неуважение ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу.

    Моя история в «Реале» уже написана. В словах и цифрах, в трофеях и титулах, в записях и заголовках. Все это находится на «Сантьяго Бернабеу» и в головах каждого фаната клуба.

    Часто появлялись новости и истории, связывающие меня с рядом клубов во разных лигах, но никто не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить правду.

    Я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что не позволю людям продолжать играть с моим именем», – написал Роналду в инстаграме.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов).
    • Его контракт с «Ювентусом» истекает следующим летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:54
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88581
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67261
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru