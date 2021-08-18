Роналду – о слухах: «Моя история в «Реале» написана. Не позволю людям играть с моим именем»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Реал».

«Бездумное освещение моего будущего в СМИ – это не только неуважение ко мне как к человеку и игроку, но и неуважение ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу.

Моя история в «Реале» уже написана. В словах и цифрах, в трофеях и титулах, в записях и заголовках. Все это находится на «Сантьяго Бернабеу» и в головах каждого фаната клуба.

Часто появлялись новости и истории, связывающие меня с рядом клубов во разных лигах, но никто не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить правду.

Я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что не позволю людям продолжать играть с моим именем», – написал Роналду в инстаграме.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов).

Его контракт с «Ювентусом» истекает следующим летом.