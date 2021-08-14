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    Болт – «Манчестер Юнайтед»: «Это будет наш сезон»

    Рекордсмен мира в беге на 100 метров Усэйн Болт обратился к «Манчестер Юнайтед» после игры клуба в первом туре АПЛ против «Лидса». Манчестерцы разгромили соперника со счетом 5:1.

    «Это будет наш сезон, «Манчестер Юнайтед», – написал болельщик клуба Болт.

    • В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» финишировал 2-м.
    • В следующем туре команда сыграет с «Саутгемптоном».
    • Болт – 8-кратный олимпийский чемпион (3 Олимпиады).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Усейна Болта

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +37

      RUS31 21 минуту назад

      Рано...
      Цыплят по осени считают...

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