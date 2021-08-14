Болт – «Манчестер Юнайтед»: «Это будет наш сезон»

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Рекордсмен мира в беге на 100 метров Усэйн Болт обратился к «Манчестер Юнайтед» после игры клуба в первом туре АПЛ против «Лидса». Манчестерцы разгромили соперника со счетом 5:1.
«Это будет наш сезон, «Манчестер Юнайтед», – написал болельщик клуба Болт.
- В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» финишировал 2-м.
- В следующем туре команда сыграет с «Саутгемптоном».
- Болт – 8-кратный олимпийский чемпион (3 Олимпиады).
This year will be ours @ManUtd— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 14, 2021