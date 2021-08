Болт – «Манчестер Юнайтед»: «Это будет наш сезон»

Рекордсмен мира в беге на 100 метров Усэйн Болт обратился к «Манчестер Юнайтед» после игры клуба в первом туре АПЛ против «Лидса». Манчестерцы разгромили соперника со счетом 5:1.

«Это будет наш сезон, «Манчестер Юнайтед», – написал болельщик клуба Болт.

This year will be ours @ManUtd