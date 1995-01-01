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    Аршавин: «Уровень Клаудиньо не вызывает сомнений. «Зениту» удалось приобрести его очень выгодно»

    Директор департамента развития молодeжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход в петербургский клуб полузащитника Клаудиньо.

    «Очень рад, что к нашей команде присоединился уже третий олимпийский чемпион – пользуясь случаем, хочу поздравить Клаудиньо с завоеванием золотой медали и вызовом в основную сборную Бразилии.

    Его успехи со сборной – прекрасное завершение отличного сезона, который он провeл в предыдущем году в Бразилии.

    Рассчитываем, что в Санкт-Петербурге он продолжит прогрессировать, в чeм ему обязательно помогут Малком, Вендел и Дуглас. Но его уровень уже сейчас не вызывает сомнений.

    Важно, что нам удалось приобрести его очень выгодно, взяли качественного игрока за весьма небольшие деньги в современном футболе – хорошие инвестиции на будущее. Его трансферная стоимость, уверен, в ближайшие сезоны только увеличится», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» заплатил за бразильца 15 миллионов евро.
    • Стороны заключили пятилетний контракт.
    • Клаудиньо выбрал себе 11-й игровой номер.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9016

      житель СПб 24 минуты назад

      Будем надеяться, что так и будет! Зениту и России очень нужны очки в еврокубках!

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