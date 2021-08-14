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  • Аршавин: «Уровень Клаудиньо не вызывает сомнений. «Зениту» удалось приобрести его очень выгодно»

Аршавин: «Уровень Клаудиньо не вызывает сомнений. «Зениту» удалось приобрести его очень выгодно»

14 августа 2021, 09:24
13

Директор департамента развития молодeжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход в петербургский клуб полузащитника Клаудиньо.

«Очень рад, что к нашей команде присоединился уже третий олимпийский чемпион – пользуясь случаем, хочу поздравить Клаудиньо с завоеванием золотой медали и вызовом в основную сборную Бразилии.

Его успехи со сборной – прекрасное завершение отличного сезона, который он провeл в предыдущем году в Бразилии.

Рассчитываем, что в Санкт-Петербурге он продолжит прогрессировать, в чeм ему обязательно помогут Малком, Вендел и Дуглас. Но его уровень уже сейчас не вызывает сомнений.

Важно, что нам удалось приобрести его очень выгодно, взяли качественного игрока за весьма небольшие деньги в современном футболе – хорошие инвестиции на будущее. Его трансферная стоимость, уверен, в ближайшие сезоны только увеличится», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» заплатил за бразильца 15 миллионов евро.
  • Стороны заключили пятилетний контракт.
  • Клаудиньо выбрал себе 11-й игровой номер.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Клаудиньо
Комментарии (13)
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житель СПб
1628923311
Будем надеяться, что так и будет! Зениту и России очень нужны очки в еврокубках!
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portero
1628927251
Только при удачной игре в ЛЧ, может его стоимость увеличиться...
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r.nekrasov
1628928874
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заткнитемнерот
1628929901
Эт вам не Урунов
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edw7777
1628930009
Пожалуй, Аршавин прав. Конечно, при условии, что он заиграет. На мой взгляд, наиболее успешная работа скаутов именно в Зените, хотя и в этом клубе, безусловно, есть ошибки.
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jek718875
1628930834
Ну если сам директор департамента сказал, то так оно и есть
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nik55
1628931839
рано еще петь оды
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paracetamol
1628934962
Молодой, перспективный, будет забивать в ЛЧ, Зенит продаст за 50 лямов.
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NewLife
1628937797
Вернули бы Кокорина, ничуть не хуже, деньги бы сэкономили.))
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raritet
1628943745
Пожалуй -это именно то, чего пока не хватало команде- распасовщика. А как он впишется -это уже другой вопрос. Помню, какое было ликование когда при Спалетти взяли Халка с Вициным. И что в итоге ? Полный раздрай под знаменем Деньгисова. Нужно только надеяться что все пойдет хорошо. Преимущество Клаудиньо- молодость. Есть возможность прогресса.
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