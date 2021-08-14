Аршавин: «Уровень Клаудиньо не вызывает сомнений. «Зениту» удалось приобрести его очень выгодно»

Директор департамента развития молодeжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход в петербургский клуб полузащитника Клаудиньо.
«Очень рад, что к нашей команде присоединился уже третий олимпийский чемпион – пользуясь случаем, хочу поздравить Клаудиньо с завоеванием золотой медали и вызовом в основную сборную Бразилии.
Его успехи со сборной – прекрасное завершение отличного сезона, который он провeл в предыдущем году в Бразилии.
Рассчитываем, что в Санкт-Петербурге он продолжит прогрессировать, в чeм ему обязательно помогут Малком, Вендел и Дуглас. Но его уровень уже сейчас не вызывает сомнений.
Важно, что нам удалось приобрести его очень выгодно, взяли качественного игрока за весьма небольшие деньги в современном футболе – хорошие инвестиции на будущее. Его трансферная стоимость, уверен, в ближайшие сезоны только увеличится», – сказал Аршавин.
- «Зенит» заплатил за бразильца 15 миллионов евро.
- Стороны заключили пятилетний контракт.
- Клаудиньо выбрал себе 11-й игровой номер.