Шварц: «Приятно, что «Динамо» рассматривают как кандидата в чемпионы. Находимся на верном пути»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил старт команды в РПЛ.

«Мы не забиваем голову тем, чтобы ставить новые рекорды победной серии. Нам важно играть в наш футбол, придерживаться принципов. С ЦСКА мы провели замечательный матч. Команда пробежала 122 километра, большое количество спринтов, рывков. Это те данные, которые мы ставим во главу угла, которым уделяем внимание.

Приятно, что нас рассматривают как кандидата в чемпионы. Это подтверждает, что мы находимся на верном пути. Мы фокусируемся на каждодневной работе, тренировках и играх», – сказал Шварц.