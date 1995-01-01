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    Шварц: «Приятно, что «Динамо» рассматривают как кандидата в чемпионы. Находимся на верном пути»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил старт команды в РПЛ.

    «Мы не забиваем голову тем, чтобы ставить новые рекорды победной серии. Нам важно играть в наш футбол, придерживаться принципов. С ЦСКА мы провели замечательный матч. Команда пробежала 122 километра, большое количество спринтов, рывков. Это те данные, которые мы ставим во главу угла, которым уделяем внимание.

    Приятно, что нас рассматривают как кандидата в чемпионы. Это подтверждает, что мы находимся на верном пути. Мы фокусируемся на каждодневной работе, тренировках и играх», – сказал Шварц.

    • «Динамо» одержало 3 победы в 3 стартовых турах РПЛ.
    • В 4-м туре москвичи встретятся с «Ахматом».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +50323

      portero 1 час назад

      К декабрю станет чуток понятно что получается, сейчас слишком мало сыграли...
      Тот же Нижний думаю рухнет на последнее место....

      0
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      Рейтинг: +9471

      alex1951 2 часа назад

      Щварц,не **** - уже хорошо.....
      Только смотри,поакуратней ,а то :Шо немцу смерть ,то русскому в радость!

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