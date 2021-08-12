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  • Шварц: «Приятно, что «Динамо» рассматривают как кандидата в чемпионы. Находимся на верном пути»

Шварц: «Приятно, что «Динамо» рассматривают как кандидата в чемпионы. Находимся на верном пути»

12 августа 2021, 13:52
4

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил старт команды в РПЛ.

«Мы не забиваем голову тем, чтобы ставить новые рекорды победной серии. Нам важно играть в наш футбол, придерживаться принципов. С ЦСКА мы провели замечательный матч. Команда пробежала 122 километра, большое количество спринтов, рывков. Это те данные, которые мы ставим во главу угла, которым уделяем внимание.

Приятно, что нас рассматривают как кандидата в чемпионы. Это подтверждает, что мы находимся на верном пути. Мы фокусируемся на каждодневной работе, тренировках и играх», – сказал Шварц.

  • «Динамо» одержало 3 победы в 3 стартовых турах РПЛ.
  • В 4-м туре москвичи встретятся с «Ахматом».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (4)
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alex1951
1628766383
Щварц,не **** - уже хорошо..... Только смотри,поакуратней ,а то :Шо немцу смерть ,то русскому в радость!
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portero
1628767767
К декабрю станет чуток понятно что получается, сейчас слишком мало сыграли... Тот же Нижний думаю рухнет на последнее место....
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FanatSerj
1628858865
"Команда пробежала 122 километра" Во, у нас в сборной Усатый тоже был, в группе на ЧЕ-2020 больше всех команда отбегала и знаешь что? выгнали его к херам эксперты, сказали пущай легкоатлетов тренирует, раз бегают хорошо ))) Это Россия Шварц и тут только в графу побед смотрят и если там хорошо, то прям в попу вылижут, а вот пару раз проиграешь с этим же гавном сожрут )))
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