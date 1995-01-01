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    Пабло: «Локомотив» в игре с «Уфой» показал дух команды, которая может стать чемпионом»

    Защитник «Локомотива» Пабло не исключил, что его команда станет чемпионом. В третьем туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Уфой» (1:1).

    «Это была очень сложная игра против команды, которая реально имеет играть в футбол и хорошо защищается. Мы играли второй тайм на одного игрока меньше, у нас было удаление. Вышли довольные с игры. По тому, как команда отдавалась игре и среагировала на удаление. Наша команда проявила силу характера, показала решительность, и это дух той команды, которая потенциально может стать чемпионом», – сказал бразилец.

    • «Локомотив» впервые в сезоне потерял очки.
    • Красную карточку у «Локомотива» в 1-м тайме получил Дмитрий Баринов.
    • В следующем туре «Локомотив» примет «Зенит» (15 августа).

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16238

      derrik2000 14 минут назад

      "Защитник «Локомотива» Пабло"

      Что-то защитники в последнее время сильно разбалаболились: то "блестящий капитан" Спартака Джикия, теперь - "паровоз" Пабло....
      Или в наше время "защитник" - это психическое заболевание? )))

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