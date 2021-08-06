Пабло: «Локомотив» в игре с «Уфой» показал дух команды, которая может стать чемпионом»

Защитник «Локомотива» Пабло не исключил, что его команда станет чемпионом. В третьем туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Уфой» (1:1).

«Это была очень сложная игра против команды, которая реально имеет играть в футбол и хорошо защищается. Мы играли второй тайм на одного игрока меньше, у нас было удаление. Вышли довольные с игры. По тому, как команда отдавалась игре и среагировала на удаление. Наша команда проявила силу характера, показала решительность, и это дух той команды, которая потенциально может стать чемпионом», – сказал бразилец.

«Локомотив» впервые в сезоне потерял очки.

Красную карточку у «Локомотива» в 1-м тайме получил Дмитрий Баринов .

. В следующем туре «Локомотив» примет «Зенит» (15 августа).

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