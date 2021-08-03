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  • Соболев: «Спартак» обязан проходить дальше, чтобы услышать гимн Лиги чемпионов»

Соболев: «Спартак» обязан проходить дальше, чтобы услышать гимн Лиги чемпионов»

3 августа 2021, 17:02
34

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Душа ликует! Сыграть в Лиге чемпионов – это была мечта детства. Очень рад, что завтра предоставится такая возможность, постараюсь показать свою лучшую игру. Насколько я знаю, на этой стадии нет гимна Лиги чемпионов, а услышать его на поле – это моя мечта. Так что мы обязаны проходить в следующую стадию, – сказал Соболев.

  • Матч «Спартак» – «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа.
  • Начало – в 20:00 мск.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак Соболев Александр
Комментарии (34)
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Боцман59rus
1628000884
-как вы им забивать собрались, с пенальти? ... а опорная зона, защита, у вас поленьев, кривоногие игроки соперника, безпрепятственно пробегают60 метров по полю, да еще и забивают, а вы все кино смотрите, вот и ЛЧ по телевизору будете смотреть))
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порт
1628001567
Придётся значит слушать гимн ЛЧ с телефона.
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ajax707
1628002037
Без нападения ??? Как можно победить, разве что Бенфика сама себе наколотит
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Дедуктор
1628002105
Хорошие слова Соболь говорит. Правильные. Но вот, незадача. Бенфика тоже обязана "проходить в следующую стадию". Коллизия, однако. Чьи обязательства "горячее"? Вопрос!
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derrik2000
1628002684
Только, вот, самому Соболеву в ЛЧ делать просто нечего!
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Дедуктор
1628003005
Не надо "дурку валять" и желать нашим командам поражений. В еврокубках надо за всех наших "стоять". Так что, пожелаем хрюканафтам обыграть Бенфику. Не одному же "Сочи" очки в общую еврокопилку собирать.
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Persona_non_Grata
1628003542
Не люблю всю эту браваду и шапкозакидательство перед матчем ((
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portero
1628007183
Бенфика может не знать, обязанности Спартака....
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jek718875
1628008689
только не ныряй!ты же СОБОЛЕВ а не ДЕЛЬФИНОВ!
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lek!
1628008831
Судя по последним матчам , в 2 матчах мячей 5-7 пропустите . Реально у Спартака маленькие шансы .
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