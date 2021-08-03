Соболев: «Спартак» обязан проходить дальше, чтобы услышать гимн Лиги чемпионов»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Душа ликует! Сыграть в Лиге чемпионов – это была мечта детства. Очень рад, что завтра предоставится такая возможность, постараюсь показать свою лучшую игру. Насколько я знаю, на этой стадии нет гимна Лиги чемпионов, а услышать его на поле – это моя мечта. Так что мы обязаны проходить в следующую стадию, – сказал Соболев.