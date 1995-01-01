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    Соболев: «Спартак» обязан проходить дальше, чтобы услышать гимн Лиги чемпионов»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».

    «Душа ликует! Сыграть в Лиге чемпионов – это была мечта детства. Очень рад, что завтра предоставится такая возможность, постараюсь показать свою лучшую игру. Насколько я знаю, на этой стадии нет гимна Лиги чемпионов, а услышать его на поле – это моя мечта. Так что мы обязаны проходить в следующую стадию, – сказал Соболев.

    • Матч «Спартак» – «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа.
    • Начало – в 20:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +24425

      Боцман59rus 11 минут назад

      -как вы им забивать собрались, с пенальти? ... а опорная зона, защита, у вас поленьев, кривоногие игроки соперника, безпрепятственно пробегают60 метров по полю, да еще и забивают, а вы все кино смотрите, вот и ЛЧ по телевизору будете смотреть))

      1
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      Рейтинг: +715

      ВасяК 22 минуты назад

      Санька, всё в ваших ногах!!!✌️✌️✌️

      2
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