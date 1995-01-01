Соболев: «Спартак» обязан проходить дальше, чтобы услышать гимн Лиги чемпионов»

-как вы им забивать собрались, с пенальти? ... а опорная зона, защита, у вас поленьев, кривоногие игроки соперника, безпрепятственно пробегают60 метров по полю, да еще и забивают, а вы все кино смотрите, вот и ЛЧ по телевизору будете смотреть))
Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Душа ликует! Сыграть в Лиге чемпионов – это была мечта детства. Очень рад, что завтра предоставится такая возможность, постараюсь показать свою лучшую игру. Насколько я знаю, на этой стадии нет гимна Лиги чемпионов, а услышать его на поле – это моя мечта. Так что мы обязаны проходить в следующую стадию, – сказал Соболев.
- Матч «Спартак» – «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа.
- Начало – в 20:00 мск.