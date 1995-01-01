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    Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

    Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Вице-чемпион России «Спартак» сыграет с победителем пары ПСВ«Мидтьюлланд», если пройдет «Бенфику» в 3-м отборочном раунде ЛЧ.

    Путь чемпионов

    «Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдавия) – «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша)

    «Зальцбург» (Австрия) – «Брондбю» (Дания)

    «ЧФР Клуж» (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария) – «Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия)

    «Мальмe» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) – «Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария)

    Путь представителей лиг

    «Монако» (Франция) / «Спарта» (Чехия) – «Генк» (Бельгия) / «Шахтeр» (Украина)

    «Спартак» (Россия) / «Бенфика» (Португалия) – ПСВ (Нидерланды) / «Мидтьюлланн» (Дания)

    • Матчи пройдут 17/18 и 24/25 августа.
    • В случае необходимости будет проводиться дополнительное время и серия пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2113

      SunRomeS 3 часа назад

      Пздц....Бенфика/е.....))

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      Рейтинг: +1309

      serglider > SunRomeS 34 минуты назад

      Угу... и контрольный "выстрел" ПСВ! 99% что на этом выступления спартачей в еврокубках закончатся фиаско...

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