Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Вице-чемпион России «Спартак» сыграет с победителем пары ПСВ – «Мидтьюлланд», если пройдет «Бенфику» в 3-м отборочном раунде ЛЧ.
Путь чемпионов
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдавия) – «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша)
«Зальцбург» (Австрия) – «Брондбю» (Дания)
«ЧФР Клуж» (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария) – «Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия)
«Мальмe» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) – «Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария)
Путь представителей лиг
«Монако» (Франция) / «Спарта» (Чехия) – «Генк» (Бельгия) / «Шахтeр» (Украина)
«Спартак» (Россия) / «Бенфика» (Португалия) – ПСВ (Нидерланды) / «Мидтьюлланн» (Дания)
- Матчи пройдут 17/18 и 24/25 августа.
- В случае необходимости будет проводиться дополнительное время и серия пенальти.
Источник: Бомбардир.ру