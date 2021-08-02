Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Вице-чемпион России «Спартак» сыграет с победителем пары ПСВ – «Мидтьюлланд», если пройдет «Бенфику» в 3-м отборочном раунде ЛЧ.

Путь чемпионов

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдавия) – «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша)

«Зальцбург» (Австрия) – «Брондбю» (Дания)

«ЧФР Клуж» (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария) – «Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия)

«Мальмe» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) – «Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария)

Путь представителей лиг

«Монако» (Франция) / «Спарта» (Чехия) – «Генк» (Бельгия) / «Шахтeр» (Украина)

«Спартак» (Россия) / «Бенфика» (Португалия) – ПСВ (Нидерланды) / «Мидтьюлланн» (Дания)