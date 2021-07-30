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  • «Мы по-прежнему уверены в успехе проекта Суперлиги». «Ювентус», «Реал», «Барселона» опубликовали совместное заявление

«Мы по-прежнему уверены в успехе проекта Суперлиги». «Ювентус», «Реал», «Барселона» опубликовали совместное заявление

30 июля 2021, 18:54
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Оставшиеся учредители европейской Суперлиги – «Ювентус», «Реал», «Барселона» – выпустили совместное заявление. В нем отражена реакция на решение суда об отмене санкций в отношении клубов.

«Мы приветствуем решение суда об отмене мер, наложенных УЕФА на клубы-учредителей Суперлиги. Речь идет о прекращении дисциплинарного производства и снятии штрафов и ограничений.

Мы обязаны сейчас решать очень серьезные проблемы, стоящие перед футболом. УЕФА зарекомендовал себя как единственный регулятор, эксклюзивный оператор и единственный владелец прав на европейские футбольные соревнования. Такая монополистическая система наносит ущерб футболу и его конкурентному балансу. Как показывают многочисленные доказательства, финансовый контроль является неадекватным и он неправильно применяется. Клубы, участвующие в еврокубках, имеют право самостоятельно управлять своими соревнованиями.

Мы рады, что в будущем мы больше не будем подвергаться постоянным угрозам УЕФА. Наша цель – продолжать развивать проект Суперлиги в конструктивном и совместном ключе, всегда рассчитывая на все заинтересованные стороны футбола: болельщиков, игроков, тренеров, клубы, лиги, национальные и международные ассоциации.

Мы отдаем себе отчет в том, что наш проект включает предложения, которые должны быть пересмотрены и, конечно, могут быть улучшены путем диалога и консенсуса. Мы по-прежнему уверены в успехе проекта Суперлиги», – написали клубы.

  • Суперлигу учредили в апреле, но в полном составе она просуществовала несколько суток.
  • Национальные федерации и УЕФА негативно восприняли Суперлигу.
  • УЕФА планировал исключить «Реал», «Ювентус» и «Барселону» из еврокубков за создание Суперлиги.

Источник: официальный сайт «Ювентуса»
Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус Реал Барселона
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