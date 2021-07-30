«Мы по-прежнему уверены в успехе проекта Суперлиги». «Ювентус», «Реал», «Барселона» опубликовали совместное заявление

Оставшиеся учредители европейской Суперлиги – «Ювентус», «Реал», «Барселона» – выпустили совместное заявление. В нем отражена реакция на решение суда об отмене санкций в отношении клубов.

«Мы приветствуем решение суда об отмене мер, наложенных УЕФА на клубы-учредителей Суперлиги. Речь идет о прекращении дисциплинарного производства и снятии штрафов и ограничений.

Мы обязаны сейчас решать очень серьезные проблемы, стоящие перед футболом. УЕФА зарекомендовал себя как единственный регулятор, эксклюзивный оператор и единственный владелец прав на европейские футбольные соревнования. Такая монополистическая система наносит ущерб футболу и его конкурентному балансу. Как показывают многочисленные доказательства, финансовый контроль является неадекватным и он неправильно применяется. Клубы, участвующие в еврокубках, имеют право самостоятельно управлять своими соревнованиями.

Мы рады, что в будущем мы больше не будем подвергаться постоянным угрозам УЕФА. Наша цель – продолжать развивать проект Суперлиги в конструктивном и совместном ключе, всегда рассчитывая на все заинтересованные стороны футбола: болельщиков, игроков, тренеров, клубы, лиги, национальные и международные ассоциации.

Мы отдаем себе отчет в том, что наш проект включает предложения, которые должны быть пересмотрены и, конечно, могут быть улучшены путем диалога и консенсуса. Мы по-прежнему уверены в успехе проекта Суперлиги», – написали клубы.