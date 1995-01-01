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    Федотов – об отстраненном за ставки судье Шимарыгине: «Он всегда занимал деньги. Каким надо быть идиотом, чтобы ставить под своей фамилией?»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов охарактеризовал бывшего коллегу Александра Шимарыгина. Его пожизненно отстранили за ставки.

    «Я с ним знаком, в своe время он со мной работал. У него был шлейф – он всегда занимал у коллег деньги. И у меня, и у других: то в больнице кто-то из родственников у него лежит, то звонил и говорил, что сбил ребeнка на пешеходном переходе — нужно откупиться. Правда ли это — никто не знает. Но деньги через какое-то время он возвращал. Начать копать под него могли и из-за этого, отстранение кажется логичным.

    Но каким надо быть идиотом, чтобы под своей фамилией делать ставки? 65 миллионов рублей — это ведь за ставки, видимо, он что-то выигрывал. Он ведь судья ФНЛ, это огромные для них деньги. Так что думаю, что он такие на ставках и поднял – наверное, это не очень сложно, если владеть нужной информацией», – сказал Федотов.

    • Шимарыгину 37 лет.
    • Он отработал 14 матчей в минувшем сезоне ФНЛ.
    • Шимарыгин делал ставки с аккаунта, зарегистрированного на себя.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1127

      vmonomah17 35 минут назад

      Видимо сам Федотов такой ошибки не совершал и ставил ставки под другими именами

      1
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      Рейтинг: +5947

      vladik12 > vmonomah17 17 минут назад

      Так он же не идиот, значит, в отличие от Саши Шимарыгина. Понятно, что многие судейки и игрочки ставят. Увы, только Шимарыгину не хватило ума делать это с чужих аккаунтов.

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