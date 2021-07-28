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  • Федотов – об отстраненном за ставки судье Шимарыгине: «Он всегда занимал деньги. Каким надо быть идиотом, чтобы ставить под своей фамилией?»

Федотов – об отстраненном за ставки судье Шимарыгине: «Он всегда занимал деньги. Каким надо быть идиотом, чтобы ставить под своей фамилией?»

28 июля 2021, 21:49
6

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов охарактеризовал бывшего коллегу Александра Шимарыгина. Его пожизненно отстранили за ставки.

«Я с ним знаком, в своe время он со мной работал. У него был шлейф – он всегда занимал у коллег деньги. И у меня, и у других: то в больнице кто-то из родственников у него лежит, то звонил и говорил, что сбил ребeнка на пешеходном переходе — нужно откупиться. Правда ли это — никто не знает. Но деньги через какое-то время он возвращал. Начать копать под него могли и из-за этого, отстранение кажется логичным.

Но каким надо быть идиотом, чтобы под своей фамилией делать ставки? 65 миллионов рублей — это ведь за ставки, видимо, он что-то выигрывал. Он ведь судья ФНЛ, это огромные для них деньги. Так что думаю, что он такие на ставках и поднял – наверное, это не очень сложно, если владеть нужной информацией», – сказал Федотов.

  • Шимарыгину 37 лет.
  • Он отработал 14 матчей в минувшем сезоне ФНЛ.
  • Шимарыгин делал ставки с аккаунта, зарегистрированного на себя.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Федотов Игорь
Комментарии (6)
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vmonomah17
1627498664
Видимо сам Федотов такой ошибки не совершал и ставил ставки под другими именами
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хряк СМ
1627505197
Федот умный, он ставки делал через родственников.
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lNeTl
1627506587
Не понимаю,что в этом такого плохого,если конечно он не делал ставки на свои игры в которых судил,но наверное это тяжело проверить.
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NewLife
1627507043
Федотов делится жизненным опытом.
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zigbert
1627552222
Надо было ему объяснить по дружески как делать ставки.
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