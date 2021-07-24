«Мы столкнулись с тысячами пьяных хулиганов. Они опозорили Англию». FA раскритиковала поведение фанатов в день финала Евро-2020

Английские чиновники остались недовольны поведением фанатов в день финала Евро-2020 между Англией и Италией. По этому поводу высказался исполнительный директор Футбольный ассоциации (FA) Марк Буллингем.

«Мы столкнулись с тысячами хулиганов за пределами стадиона. Многие из них были в состоянии опьянения, алкогольного и не только. Впоследствии большое количество этих людей попыталось силой пробиться на «Уэмбли». Их поведение было неприемлемым, опасным, зачастую преступным и абсолютно неуважительным по отношению к закону и другим людям. Ни один полицейский, стюард, сотрудник охраны или болельщик не должен сталкиваться с такими продолжительными беспорядками.

Это постыдное поведение опозорило всю страну в тот момент, когда наша прекрасная сборная сделала так много для поднятия духа нации во время одного из самых трудных периодов в нашей истории. Вместо того чтобы праздновать достижение нашей команды, мы следили за тем, как полиция, охранная служба и стюарды борются с чудовищным поведением тысяч преступников, устроивших шестичасовую осаду. Ни один стадион не готов к такому», – цитирует Буллингема «Чемпионат» со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

Безбилетные фанаты пытались прорваться на «Уэмбли».

Победу в матче в серии пенальти оформила Италия.

Следующий Евро в 2024 году пройдет в Германии.

Английские фанаты прорвались на «Уэмбли» перед финалом Евро-2020