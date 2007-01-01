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    «Мы столкнулись с тысячами пьяных хулиганов. Они опозорили Англию». FA раскритиковала поведение фанатов в день финала Евро-2020

    Английские чиновники остались недовольны поведением фанатов в день финала Евро-2020 между Англией и Италией. По этому поводу высказался исполнительный директор Футбольный ассоциации (FA) Марк Буллингем.

    «Мы столкнулись с тысячами хулиганов за пределами стадиона. Многие из них были в состоянии опьянения, алкогольного и не только. Впоследствии большое количество этих людей попыталось силой пробиться на «Уэмбли». Их поведение было неприемлемым, опасным, зачастую преступным и абсолютно неуважительным по отношению к закону и другим людям. Ни один полицейский, стюард, сотрудник охраны или болельщик не должен сталкиваться с такими продолжительными беспорядками.

    Это постыдное поведение опозорило всю страну в тот момент, когда наша прекрасная сборная сделала так много для поднятия духа нации во время одного из самых трудных периодов в нашей истории. Вместо того чтобы праздновать достижение нашей команды, мы следили за тем, как полиция, охранная служба и стюарды борются с чудовищным поведением тысяч преступников, устроивших шестичасовую осаду. Ни один стадион не готов к такому», – цитирует Буллингема «Чемпионат» со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

    • Безбилетные фанаты пытались прорваться на «Уэмбли».
    • Победу в матче в серии пенальти оформила Италия.
    • Следующий Евро в 2024 году пройдет в Германии.

    Английские фанаты прорвались на «Уэмбли» перед финалом Евро-2020

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7201

      Cleaner 3 часа назад

      Так ваша Англия и есть главный мировой ХУлиган...(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1104

      Стаz 4 часа назад

      На следующий день после финала просмотрел Guardian, ни слова о том как итальянцев Ху...ли

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7201

      Cleaner > Стаz 3 часа назад

      Если бы такое в Питере или Москве случилось, Россию бы из УЕФА исключили. А с Англией тихо-тихо замяли...(

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