Английские фанаты прорвались на «Уэмбли» перед финалом Евро-2020

Мягкотелыми стали британцы... А ведь когда-то сипаев к пушкам привязывали...
Болельщики сборной Англии устроили беспорядки в Лондоне перед матчем чемпионата Европы с Италией.
Фанаты подрались между собой, а также напали на трех итальянских болельщиков.
Как пишет журналист Майк Киган, около 50 человек без билетов прорвались на «Уэмбли», где пройдет игра. Стюарды и сотрудники стадиона не смогли остановить фанатов.
- Матч Италия – Англия должен начаться в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.