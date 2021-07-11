Английские фанаты прорвались на «Уэмбли» перед финалом Евро-2020

Болельщики сборной Англии устроили беспорядки в Лондоне перед матчем чемпионата Европы с Италией.

Фанаты подрались между собой, а также напали на трех итальянских болельщиков.

Как пишет журналист Майк Киган, около 50 человек без билетов прорвались на «Уэмбли», где пройдет игра. Стюарды и сотрудники стадиона не смогли остановить фанатов.