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    Английские фанаты прорвались на «Уэмбли» перед финалом Евро-2020

    Болельщики сборной Англии устроили беспорядки в Лондоне перед матчем чемпионата Европы с Италией.

    Фанаты подрались между собой, а также напали на трех итальянских болельщиков.

    Как пишет журналист Майк Киган, около 50 человек без билетов прорвались на «Уэмбли», где пройдет игра. Стюарды и сотрудники стадиона не смогли остановить фанатов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Euronews

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +66793

      insider_retro 1 час назад

      Мягкотелыми стали британцы... А ведь когда-то сипаев к пушкам привязывали...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5260

      Fusballer > insider_retro 7 минут назад

      А на колено только перед н_иггерами встают.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6787

      Cleaner 1 час назад

      Надо Англию опять от футбола отлучать. Для начала на год...

      3
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      ...
      Рейтинг: +91

      Nikoo > Cleaner 1 час назад

      Давно пора, надоели они уже

      1
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      Рейтинг: +8036

      житель СПб 1 час назад

      Ну, начинается... Как бы это не закончилось новым отстранением Англии от европейских турниров.

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