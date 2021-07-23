Кукуян – об удалении Ахметова в дерби «Спартак» – ЦСКА: «После этого два дня не смотрел телевизор»

Та справедливое удаление! Вызывает вопрос другое. Почему у судей и эск разные формулировки по эпизодам?
Судья Павел Кукуян вспомнил эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака».
ЭСК признала решение судьи ошибочным. Кукуяна поддержал только один из восьми членов комиссии.
— Дерби «Спартак» — ЦСКА. Сергей Карасев зовет вас смотреть повтор по ситуации с Ахметовым. С какими чувствами шли к монитору?
— Если честно, уже не помню. Неважно, какая игра, неважно, какие команды на поле. Когда тебя зовут к монитору, ты уже понимаешь, что на 90 процентов ты ошибся. Любой поход к монитору означает, что в VAR-центре с тобой не согласны.
И после просмотра повтора в игру еще надо войти: ты понимаешь, что нужно заново доказывать, что ты компетентен.
— В ситуации с Идову вы повтор на поле посмотреть не могли. В ситуации с удалением Ахметова вы повтор видели. Вы реально считали, что это красная карточка?
— Без комментариев.
— ЭСК признала это удаление ошибочным. Насколько такие моменты выбивают из колеи? По сути, ваше начальство на всю страну говорит, что вы в топ-матче приняли неверное решение.
— Надеюсь, я от этого стану только сильнее. Но два дня я телевизор не смотрел после того матча.
- Ахметова удалили за фол на Александре Соболеве.
- «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.
Ахметов сгоряча срубил Соболева. Кукуян посмотрел VAR и удалил игрока ЦСКАВторой тайм дерби ждет тебя здесь:https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/1HM2yJ01UI— Матч ТВ (@MatchTV) April 25, 2021