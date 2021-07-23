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  • Кукуян – об удалении Ахметова в дерби «Спартак» – ЦСКА: «После этого два дня не смотрел телевизор»

Кукуян – об удалении Ахметова в дерби «Спартак» – ЦСКА: «После этого два дня не смотрел телевизор»

23 июля 2021, 16:09
22

Судья Павел Кукуян вспомнил эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака».

ЭСК признала решение судьи ошибочным. Кукуяна поддержал только один из восьми членов комиссии.

— Дерби «Спартак» — ЦСКА. Сергей Карасев зовет вас смотреть повтор по ситуации с Ахметовым. С какими чувствами шли к монитору?

— Если честно, уже не помню. Неважно, какая игра, неважно, какие команды на поле. Когда тебя зовут к монитору, ты уже понимаешь, что на 90 процентов ты ошибся. Любой поход к монитору означает, что в VAR-центре с тобой не согласны.

И после просмотра повтора в игру еще надо войти: ты понимаешь, что нужно заново доказывать, что ты компетентен.

— В ситуации с Идову вы повтор на поле посмотреть не могли. В ситуации с удалением Ахметова вы повтор видели. Вы реально считали, что это красная карточка?

— Без комментариев.

— ЭСК признала это удаление ошибочным. Насколько такие моменты выбивают из колеи? По сути, ваше начальство на всю страну говорит, что вы в топ-матче приняли неверное решение.

— Надеюсь, я от этого стану только сильнее. Но два дня я телевизор не смотрел после того матча.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Ахметов Ильзат Кукуян Павел
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1627046141
Карасёв зачем звал? Мог бы сказать 50 на 50, вина Карасева однако больше, поддавил Кукуяна авторитетом....
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oyabun
1627046841
Новый Сезон еще даже не начался, а уже снова начали мусолить судейскую тему.
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Persona_non_Grata
1627047941
А я вот никак не могу забыть как Спартака самым наглым образом засудили в матче с Сочи ... - И ЧТО ??? !!!
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NewLife
1627048352
Кукуша, по понятиям рфс ты должен был похлопать Ахметова по плечу и спросить: Не ушибся ?
Ответить
paracetamol
1627050880
Ахметова можно в каждом матче удалять, костолома!
Ответить
R_a_i_n
1627052805
Помнится молодой конь( не помню имя) упал, держась за горло, хотя удар по груди был. Понсе удалили тогда.
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zigbert
1627055639
Единого мнения по этому эпизоду нет, как нет и большой ошибки Кукуяна.
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Hektor 84
1627062349
Та справедливое удаление! Вызывает вопрос другое. Почему у судей и эск разные формулировки по эпизодам?
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inzek
1627084421
хоть я и за Спартак, но сразу понял, что это максимум желтая! хотя армеец и опрометчиво тогда полетел!
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ALEX ML
1627111195
2 дня деньги считал
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