Кукуян – об удалении Ахметова в дерби «Спартак» – ЦСКА: «После этого два дня не смотрел телевизор»

Судья Павел Кукуян вспомнил эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака».

ЭСК признала решение судьи ошибочным. Кукуяна поддержал только один из восьми членов комиссии.

— Дерби «Спартак» — ЦСКА. Сергей Карасев зовет вас смотреть повтор по ситуации с Ахметовым. С какими чувствами шли к монитору?

— Если честно, уже не помню. Неважно, какая игра, неважно, какие команды на поле. Когда тебя зовут к монитору, ты уже понимаешь, что на 90 процентов ты ошибся. Любой поход к монитору означает, что в VAR-центре с тобой не согласны.

И после просмотра повтора в игру еще надо войти: ты понимаешь, что нужно заново доказывать, что ты компетентен.

— В ситуации с Идову вы повтор на поле посмотреть не могли. В ситуации с удалением Ахметова вы повтор видели. Вы реально считали, что это красная карточка?

— Без комментариев.

— ЭСК признала это удаление ошибочным. Насколько такие моменты выбивают из колеи? По сути, ваше начальство на всю страну говорит, что вы в топ-матче приняли неверное решение.

— Надеюсь, я от этого стану только сильнее. Но два дня я телевизор не смотрел после того матча.

Ахметова удалили за фол на Александре Соболеве .

. «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.