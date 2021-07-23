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    Кукуян – об удалении Ахметова в дерби «Спартак» – ЦСКА: «После этого два дня не смотрел телевизор»

    Судья Павел Кукуян вспомнил эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака».

    ЭСК признала решение судьи ошибочным. Кукуяна поддержал только один из восьми членов комиссии.

    — Дерби «Спартак» — ЦСКА. Сергей Карасев зовет вас смотреть повтор по ситуации с Ахметовым. С какими чувствами шли к монитору?

    — Если честно, уже не помню. Неважно, какая игра, неважно, какие команды на поле. Когда тебя зовут к монитору, ты уже понимаешь, что на 90 процентов ты ошибся. Любой поход к монитору означает, что в VAR-центре с тобой не согласны.

    И после просмотра повтора в игру еще надо войти: ты понимаешь, что нужно заново доказывать, что ты компетентен.

    — В ситуации с Идову вы повтор на поле посмотреть не могли. В ситуации с удалением Ахметова вы повтор видели. Вы реально считали, что это красная карточка?

    — Без комментариев.

    — ЭСК признала это удаление ошибочным. Насколько такие моменты выбивают из колеи? По сути, ваше начальство на всю страну говорит, что вы в топ-матче приняли неверное решение.

    — Надеюсь, я от этого стану только сильнее. Но два дня я телевизор не смотрел после того матча.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии23
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      Рейтинг: +11168

      Hektor 84 1 час назад

      Та справедливое удаление! Вызывает вопрос другое. Почему у судей и эск разные формулировки по эпизодам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1537

      кто там 2 часа назад

      Конечно не смотрел) Ты смотрел недвижимость в Европе с чемоданчиками федуна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87636

      zigbert 3 часа назад

      Единого мнения по этому эпизоду нет, как нет и большой ошибки Кукуяна.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +13291

      KLIM777 3 часа назад

      Чистое удаление.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5867

      Fusballer > KLIM777 2 часа назад

      Да, все основания для такого решения были. Я во время матча был против этой карточки. Но из-за того, чтобы не было численного преимущества у Спартака, чтобы если выиграли, то при равных условиях.

      1
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      Рейтинг: +11781

      paracetamol 3 часа назад

      Сегодня день покаяний купленных арбитров?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +846

      R_a_i_n 3 часа назад

      Помнится молодой конь( не помню имя) упал, держась за горло, хотя удар по груди был. Понсе удалили тогда.

      3
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      Рейтинг: +197

      пега > R_a_i_n 3 часа назад

      то была молодая свинья, ты всё попутал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      cruiff > пега 3 часа назад

      Это был Карпов, который симулировал удар от Понсе.

      2
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      Рейтинг: +5867

      Fusballer > пега 2 часа назад

      Армейцев теперь свиньями называют? Вот это поворот. Спартаковцы привыкли уже, а коням обидно будет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11168

      Hektor 84 > R_a_i_n 1 час назад

      Коняшка Карпов упал! Прикол в том что касание было Карпову в грудь, а схватился за лицо! Конявое чучело!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11781

      paracetamol 4 часа назад

      Ахметова можно в каждом матче удалять, костолома!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Радио1000шумеров 4 часа назад

      У меня нихрена не показывает. СрачТВ заблочил Крым? Да я и так помню, Ларссон Щенникова ударом локтя по затылку в нокдаун отправил, но судья за это даже желтую не предъявил?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +846

      R_a_i_n > Радио1000шумеров 3 часа назад

      Ты в подвале живешь?? Роскомнадзор Твиттер так-то замедлил. У всех медленно кажет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +77

      cruiff > Радио1000шумеров 3 часа назад

      А еще помнится, как Карпова не удалили за фол последней надежды на Ларссоне. Матч 1-го круга.

      1
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      Рейтинг: +9910

      Литейный4 4 часа назад

      В каждом матче судьи тащат мазутный проект. Стыдоба. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12452

      Persona_non_Grata > Литейный4 4 часа назад

      А вот Спартак тянут на дно , в ФНЛ , но не взирая на это , Спартак смог стать серебряным призером , ГОРЖУСЬ КОМАНДОЙ !!!

      7
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      Рейтинг: +9067

      NewLife 5 часов назад

      Кукуша, по понятиям рфс ты должен был похлопать Ахметова по плечу и спросить: Не ушибся ?

      8
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